Llamábase Juan Díaz-Faes, anque lu conocíen por “Xuanón de Cabanaquinta”. De familia pudiente, esti ayerán convirtióse en lleenda: llegó a cazar más de noventa osos. Na mayoría de los casos, nun usó más armes que los sos brazos y un cuchiellu de caza. Suena a hestoria del medievu, pero asocedió a finales del sieglu XIX. Entós, había hasta demasiaos osos y los cazadores de plantígrados taben consideraos una necesidá nos pueblos. Décades más tarde, dende mediaos del pasáu sieglu, la escasez d'exemplares dexó a la especie en peligru d'estinción. Planes de recuperación, entidaes conservacionistes enfotaes y muncha sensibilización social depués, volvieron. Les Cuenques son, otra vegada, tierra d'osos.

A la cabeza en población, entá ensin censos oficiales, tán los conceyos d'Ayer y L.lena. Nun ye coincidencia. Son los conceyos sobre los que más actuaron les entidaes conservacionistes pa la recuperación de la especie. Amás, son los únicos conceyos asturianos que formen parte del conocíu como “corredor interpoblacional”: los territorios que xunen les subpoblaciones d'oriente y occidente.

La primer noticia sobre la vuelta del osu a les Cuenques dióse nel añu 2010. Foi entós cuando un apicultor d'un monte cercanu a Casomera llevó una sorpresa: dellos truébanos taben estrozaos no qu'abultaba l'ataque d'un animal selvaxe. La Patrulla Osu del Principáu confirmólo: un plantígradu tuviera na zona. Amás, recoyéronse restos pa saber de qué subpoblación llegaba y otros datos xenéticos. A L.lena tardó un pocu más en llegar. Ello ye que'l conceyu cunta colos dos de les grandes infraestructures que más enzanquen la conexón ente poblaciones: son la llínia ferroviaria que xune Asturies cola Meseta y l'autopista del Güerna. Llegaron pa quedase y, a partir del añu 2012, los avistamientos nel parque natural de les Ubiñes yá fueron constantes. Anguaño, según el censu oficial, hai cinco families d'osos asitiaes nel espaciu protexíu.

Na comarca del Caudal, l'osu tamién asitia en Mieres. Asina lo aseguraron los espertos, tres unos primeros avistamientos pelos montes. Mesmo Llosorio que'l valle de Cenera son zones d'espansión. Tamién se rexistró la so presencia n'El Aramu (Morcín), col afayu de restos y buelgues: “Si tuvieren bona vista, yá veríen Uviéu”, señalaron dende la Fundación Oso Pardo.

La espansión de la especie tenía una asignatura pendiente nes Cuenques: el parque natural de Redes. Pola so situación, esta zona resulta “clave” pa la espansión de los plantígrados. Y, anque nel espaciu protexíu del valle del Nalón retrasóse más, la vuelta del osu yá ye una realidá. L'añu pasáu, ganaderos de Casu afirmaron qu'un exemplar –al que “bautizaron” “Osu Llocu”– taba atacando animales domésticos y selvaxes. El Principáu refugó que se tratara d'un plantígradu. Lo que sí hubo foi más avistamientos, inclusive na pista que xube a Brañagallones.

Nes últimes selmanes producióse un “emburrión” a la población osera na zona. Tres el so pasu per Llión pa recuperase, el Principáu soltó en Redes a la osa que se recoyera n'Éndriga el mes d'agostu pasáu. Axentes de la guardería de Mediu Rural alcontráronla y decidieron actuar, al conseñar que perdía condición corporal y costába-y siguir al so grupu. Lleváronla, nun primer momentu, a una clínica d'Uviéu. Presentaba síntomes d'hipotermia, hipoglucemia y un pesu mui per debaxo de lo que correspondía a la so edá: 6,5 kilos, cuando lo habitual pa un esbardu d'ocho meses son ente 15 y 20 kilos. Tamién presentaba mancaures compatibles con mordedures. Tres la so recuperación, volvió al mediu natural con una salú de fierro y 36 kilos de pesu. Lo cierto ye que les Cuenques son claves na espansión de la especie nel Cordal Cantábricu, y na unión de les poblaciones oriental y occidental. El problema ta na mayor humanización d'esta redolada, en comparanza con otres árees d'Asturies.

Esto fai que yá surdan dellos conflictos. Como na zona de les Ubiñes, onde los vecinos sollertaron de que los plantígrados entren nos pueblos. Son los denominaos “osos conflictivos”: aquellos que perdieron el mieu a los humanos y pueden atacar. El Principáu tien previsto un plan de “xeolocalización” pa estos exemplares. Midida que solo van tomar “cuando fracasen el restu d'actuaciones previstes nel protocolu”. En L.lena desixen que s'aplique darréu: “Nun queremos llamentar daños personales”, conclúin nel Conceyu.

Más visites nos últimos díes. Va unes selmanes, l'osu comió la miel d'unos truébanos na redolada de La Foz, en Casu. Los apicultores d'esta zona tán empezando a preparar cortinos pa disuadir a los plantígrados. Ún d'ellos ta hasta “bautizáu”, llámenlu nes redes sociales “Zampacastañes”, porque apaez per esta redolada na seronda, pa comer esti frutu. Tamién a finales de primavera y principios del branu, pola llambiona miel.

Nun ye l'únicu osu con nome de les Cuenques: en Xomezana llamen “Magnus” a un osu que tolos branos ronda'l pueblu. Esta primavera había otros exemplares de menor tamañu, a los que bautizaron como “Magnus Jr”.

El númberu de plantígrados na comarca entá ta llueñe del esistente nel Suroccidente d'Asturies, pero la población ta en franca espansión y lo qu'enantes yera una esceición –acolumbrar un osu– agora ye relativamente frecuente. L'animal llegó a les Cuenques pa quedase.