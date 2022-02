La nave de Amazon nel polígonu sierense de Bobes ye un xigante de casi 23 metros d'altor que se llevanta yá completu na so estructura esterior depués de namás un añu d'obres. De forma rectangular, con un diseñu asemeyáu al de tolos centros de les sos característiques que la multinacional desarrolló apocayá en dellos puntos d'España, cuenta con 316,26 metros de llargo y 178,61 d'ancho. Sobre la superficie qu'ocupa podríen llantase nueve campos de fútbol, pa facese una idea más aquello del so descomanáu tamañu. L'inmensu inmueble destaca dende tolos puntos de vista. Lo mesmo ye si ún traviesa l'autopista y lu ve de pasada que si s'avera a la parte de Granda pa contemplalu dende la ponte sobre l'autovía. Pero, ensin dulda, una imaxe aérea, como la que s'amuesa nestes llínees, da fe de la magnitú colosal del edificiu: nun ye solo'l de mayor tamañu de tola redolada sinón que les naves de los polígonos próximos, munches d'elles de dimensiones considerables, abulten mínimes inclusive arrexuntaes ente elles.

La fotografía dende l'aire rescampla otra circunstancia: salten a la vista les razones poles que la multinacional americana escoyó l'allugamientu de Bobes frente a otres opciones esistentes, como la de Vitoria, que compitió cola localización sierense nos momentos previos a la decisión final pa edificar el complexu. Y ye que la imaxe dende les altures permite conseñar la potente rede de comunicaciones que traviesa la zona y que se va desenvolver entá más una y bona se desdoble'l tramu San Miguel-Bobes de l'AS-17 pa completar el malláu viariu que se conforma cola Autovía del Cantábricu y la “Y”.

La fotografía a vista de páxaru permite recrease nel allugamientu de privilexu del xigante d'Amazon, a un pasu de Llanera y Uviéu y próximu a Xixón. Inclusive se perciben na imaxe edificios emblemáticos de les ciudaes de los conceyos llindantes, como l'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA), o barrios con alta densidá de población como l'uvieín de La Corredoria.

Per fuera, l'inmueble ta casi rematáu, con toles fachaes panelaes y los techos yá asitiaos. Per dientro, entá resta muncho trabayu. Queda por realizar la estructura interior, la distribución y la dotación de maquinaria y sistemes robotizaos d'última xeneración que la multinacional americana va instalar nel so gran centru de Bobes, que va ser la base loxística de la compañía pa la distribución a tol Noroeste d'España yá Portugal.

L'espaciu esterior va tar distribuyíu en cuatro plantes que sumen una superficie de 191.135, 42 metros cuadraos. El tamañu de la parcela que va ocupar nel polígonu de Bobes ye entá mayor, pues l'edificiu va asitiar en solo una parte del espaciu reserváu pal conxuntu del complexu, que suma 243.560 metros cuadraos, ello ye la totalidá de la segunda fase de la área industrial. Amás de la parte qu'ocupa l'edificiu en sí, el restu correspuende a viales interiores, zones verdes, comunes y de servicios y a les árees p'aparcamientu.

Amás d'adquirir íntegra la segunda fase del polígonu, Amazon mercó cuatro parceles de la primera qu'unificó nuna sola pa construyir un aparcamientu de camiones. L'otru que va llevantar dientro del complexu pa trabayadores y visites va tener mas d'un millar de places, según se supo apocayá.

Les obres de la gran nave d'Amazon avanzaron a un ritmu vertixinosu y siguen faciéndolo. La previsión ye que'l conxuntu del complexu pudiera tar rematáu pel branu pero, anque enagora los trabayos van nos marxes de los plazos previstos, l'horizonte de la finalización pa esti branu “podría tar mui axustáu”, espliquen fontes conocedores de la operación.