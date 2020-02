Un hostelero asturiano estalla por los comentarios en Tripadvisor: "Tus comentarios falsos no los inventa ni Hitchcock"

Los hosteleros asturianos (y de toda España en general) llevan tiempo quejándose del daño que les pueden hacer determinados comentarios que los clientes dejan en páginas web que se utilizan para valorar la experiencia en distintos establecimientos de hostelería y hotelería. Los empresarios aseguran que a veces los supuestos clientes no son más que personas que quieren hacer daño a sus negocios. Lo que no se puede negar es que ya casi nadie va a algún restaurante sin previamente mirar los comentarios.

El dueño de un restaurante de Avilés fue el último en estallar en redes por este tipo de comentarios. Lo hizo hace unos días después de recibir un comentario de un supuesto cliente que calificaba de "pésimo" su local. "El trato es vergonzoso con la clientela, llamas para reservar y no te cogen el teléfono€ Parece que se están quedando contigo o que el negocio esconde algo turbio", señaló el cliente.

El empresario contestó poco después haciendo hincapié en que en este caso todos los comentarios de este usuario en Tripadvisor son negativos. "Todos sus comentarios son nefastos, de poca educación, agresivos, obsesivos, excesivamente dramáticos y sobre todo falsos. No lo hubiera podido superar ni Hitchcock. En primer lugar que conste que su comentario en concreto es una clara difamación y una muy grave acusación hacia nuestra persona y nuestro local que no vamos a tolerar", comienza el dueño del establecimiento asegurando que va a llevar el caso a los tribunales. "Sólo le faltó coger unas antorchas para quemarnos vivos", insistió.

"Decís que llamásteis "muchas veces" (cuestionable) y no se os cogió el teléfono. Mil perdones por tener vida y familia fuera del local, hijos que llevar al colegio, compras para el negocio, enfermedades.... Además de tener un horario para recibir llamadas. Pero, a su vez, le indico, que lo suyo es Verdaderamente mala suerte, pues estamos cogiendo reservas continuamente, así que no sabemos por qué razón a ustedes no se lo cogemos. aunque a ustedes les duela, nosotros seguiremos atendiendo a nuestros clientes, los cuales saben valorar nuestro trabajo", concluyó el empresario.