Feliz y emocionada jubilación en La Arena

Ha sido difícil estos días encontrar un rato libre para charlar con María José Díaz en su tienda de San Juan de la Arena (Soto del Barco). Las compras navideñas han animado las ventas, pero es que también son muchos los que han acudido para despedirse de la fundadora de Modas Nikol que se jubila este sábado 7 de enero después de 42 años al frente del negocio. "Me voy contenta y me llevo el gran cariño que me ha mostrado siempre toda la gente del pueblo y los de fuera", explica algo emocionada. "No puedo más que agradecer el apoyo que siempre he tenido. No me puedo quejar, la clientela ha sido muy fiel".

Fue en 1981, con 23 años, cuando Díaz se animó a abrir una tienda de moda en un pequeño y coqueto local en el que había antes una peluquería de caballero, en plena travesía de La Arena, su pueblo natal. "Siempre me gustó mucho la moda y aposté por ello. El nombre, Nikol, lo había visto durante un viaje en Ciudad Real y me gustó, me quedé con él en la memoria y pensé que quedaría bien para un negocio así", describe. Empezó Modas Nikol con ropa para bebés y niños hasta 14 años, además de para mujer y hombre. "Ha sido una especie de mercería de pueblo, y se ha ido adaptando a la demanda de los clientes y los tiempos", señala. Tiene mérito mantener más de cuatros décadas y con éxito un negocio así, tan especializado, y en un pueblo como La Arena, con pocos residentes, cada vez menos. "Creo que lo primero que hay que hacer es ser amable y serio con los clientes. Luego, saber adaptarte al momento, conseguir lo que te piden, dar por el gusto, innovar, estar atento", apunta la comerciante, quien desde el mostrador ha sido una testigo privilegiada de la evolución de la localidad y del pequeño de comercio. De La Arena, apunta, "ha perdido población, hay menos niños. Yo empecé con mucha oferta de bebé y fui reduciendo. Pero al mismo tiempo ha ganado mucho turista, a quien también estoy muy agradecida porque tengo una clientela fija de siempre entre los veraneantes". Es consciente de lo difícil que es mantener un pequeño comercio como el suyo, sobre todo, cuando los hábitos de consumo cambian. María José Díaz se mantuvo pese a la llegada de los centros comerciales a la comarca, a la mejora de las comunicaciones que facilitó ir a comprar a la gran ciudad... "Es cuestión de adaptarse y ofrecer lo que otros no tienen. Por ejemplo, recuerdo cuando abrió Zara en Avilés, me daba algo de respeto, lo noté al principio en ventas, pero poco a poco encontré mi hueco", apunta. "Hoy tengo clientela hasta de Madrid que me llama para encargar prendas para cuando vienen en verano, de firmas que saben que yo vendo en exclusiva". Y así podrán seguir haciéndolo tanto los de fuera como los vecinos. Porque si bien Díaz firma la jubilación, Modas Nikol sigue adelante gracias a María Prendes, una vecina de La Arena que se pondrá al frente del negocio. La continuidad de la tienda hace gran ilusión a María José Díaz, quien ahora piensa ya en cómo aprovechar al máximo ese tiempo libre que tendrá. Parte será para disfrutar con su marido Marco Antonio López –un veterano y conocido comerciante de Soto–, y para visitar más a sus nietos Gabino y Marco, que viven en Luarca. "Toca disfrutar y descansar, aunque aquí he estado muy bien, me he sentido muy querida por todos", concluye.