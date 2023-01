Denuncian una baja de dos meses sin cubrir en el equipo docente de la escuelina de La Magdalena

La Asociación de Familias de la Escuela de Educación Infantil de La Magdalena dio a conocer ayer la situación que están viviendo tras dos meses sin cubrir la baja de una de las educadoras del aula 1-2 años, que ya se preveía de larga duración. Esto, señalan los afectados, «repercute negativamente en la atención que reciben nuestros hijos e hijas, además de sobrecargar a la única educadora de este aula y al resto de compañeras que deben dar una atención específica a sus respectivos grupos dadas las características de especial cuidado en estas edades».

Por otro lado, las familias advierte de que situación se agravaría si la única educadora del aula 1-2 años enfermara o necesita solicitar días de asuntos propios, vulnerando sus derechos como trabajadora. Además, añaden en un comunicado hecho público este domingo, si la situación se agrava no quedará más opción que reducir el horario habitual de la escuelina, hecho que ya ocurrió en el pasado.

«Exigimos explicaciones y que se cubra la vacante inmediatamente», demandan desde la Asociación de Familias de la Escuela de Educación Infantil de La Magdalena. Y que esta queja, arguyen, sirva como precedente para que se tomen «las medidas oportunas» para que esto «no vuelva a suceder en ninguna escuela pública infantil de Avilés».

Movilizaciones

Los afectados han querido recordar a la concejala de Educación, Nuria Delmiro, que presuma cada día de que Avilés es Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia, y que desde el Ayuntamiento no hayan tomado cartas en el asunto de la Escuelina de La Magdalena. «Ser ciudad educadora se demuestra con hechos, no con palabras», subrayan los padres del centro.

La asociación de familias advierte que de no resolverse el problema de personal en el centro o de no incorporarse inmediatamente la educadora que necesita la escuelina no dudarán en iniciar un calendario de movilizaciones.

El Ayuntamiento de Avilés anunció a final de año que se presentaría a una segunda convocato