El Principado se fija la meta del 3% de inversión en I+D para el año 2030, en línea con Europa

El gobierno regional quiere elevar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) hasta el 3% del PIB en 2030, de la mano de las empresas y los centros tecnológicos, según explicó ayer el Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, quien lamentó que la estadística nacional no refleja la realidad de la inversión público-privada de Asturias. Añadió que la palanca que tiene Avilés con los centros de conocimiento ligados a los centros de producción permite ser muy competitivos, y que "esto no ha hecho más que empezar". De ahí que apueste no solo por aumentar la inversión en I+D+i, sino en incrementar el número de empresas que creen sus propios centros.

El consejero mantuvo ayer un encuentro en el Espacio Maqua con los responsables de los centros tecnológicos de Idonial, ArcelorMittal, SATEC, Windar, Aleastur, Gonvarri, Idesa y Asturiana de Zinc (Azsa), junto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario general del PSOE local y diputado autonómico, Luis Ramón Fernández Huerga. Borja Sánchez remarcó que "el futuro y la promoción económica va de innovación, de generar nuevos productos, diversificar mercados, generar nuevos proyectos y nuevos servicios". De ahí la apuesta del Ejecutivo regional en ir incrementando el gasto en I+D+i y también en fomentar colaboración entre las distintas empresas, entidades y organismos inmerso en distintos proyectos. Y Avilés juega un papel fundamental, al concentrar una de cada tres infraestructuras de innovación de toda España, según la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Los responsables de los centros de I+D+i transmitieron a los responsables políticos socialistas su inquietud ante la posibilidad de que las iniciativas que están sobre la mesa y la apuesta por nuevos proyectos se puedan ver interrumpidas. El Consejero descartó esta posibilidad y señaló que "esto no ha hecho más que empezar". Como prueba, indicó que en la Consejería que encabeza "estamos en fase de reorganizar nuestra gobernanza, que ya casi está completa, definir nuevos instrumentos administrativos para ser mucho más ágiles con la burocracia, y tener calendario de convocatorias que nos permitan ser más predecibles". Ahora, añadió, "lo que toca es aumentar los centros que son capaces de desarrollar I+D+i, sobre todo industrial, como representa Avilés, y que esa financiación sea progresivamente mayor y aumentar la inversión acorde a la de Europa". Y fue en este punto donde el Borja Sánchez lamentó que la estadística nacional no refleje la inversión real de Asturias en I+D. Ocurre, indicó, como con la Encuesta de Población Activa (EPA), diseñada para un amplio espectro, por lo que se dan distorsiones cuando el muestreo se realiza en un territorio pequeño. Según explicó, hay un pacto nacional por el que se aspira a que en 2030 el 3% del PIB de España se destine a I+D, del que 1,25% corresponda a aportación pública y el 1,75% privada. "Nuestra ambición es llegar a estos niveles. Lo que tenemos que definir es un sistema de medición que no nos penalice. Nosotros podemos medir esa inversión de otra forma y con los centros que tenemos, podemos ser capaces de destinar ese porcentaje de PIB porque Asturias tiene una fortaleza industrial muy evidente, y eso no lo tienen otros territorios". Tanto es así que, la encuesta del INI indica que en Asturias la inversión el del 0,9% del PIB, "cuando este año hemos detectado que nuestros propios contratos no están reflejados en esa encuesta y que los centros de I+D+i de las empresas movilizan más de 10 millones de euros con sus proyectos. Tienen que ver reflejado su esfuerzo", sentenció. La alcaldesa, Mariví Monteserín, calificó los centros tecnológicos como "una gran palanca de futuro", y uno de los mayores atractivos para inversores, lo que sitúa a Avilés en un terreno de alta competitividad con respecto a otros territorios. El secretario general del PSOE de Avilés, Luis Ramón Fernández Huerga, señaló que el encuentro con los centros tecnológicos define el modelo de ciudad que quiere Avilés, que desde hace muchos años apostó por la innovación y el conocimiento, "en una nueva reinvención histórica". "Avilés es el polo de innovación absoluto de Asturias", sentenció.