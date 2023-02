Un avilesino denuncia las lesiones sufridas por su padre en el hospital

Un avilesino ha denunciado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía las lesiones sufridas por su padre, de 79 años, mientras estaba ingresado en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). El hombre tiene marcas en la cara y en un ojo. El denunciante asegura que la única explicación recibida es que tuvieron que intervenir los vigilantes de seguridad para reducirlo, sin más aclaraciones sobre lo sucedido.

Los hechos, según consta en la denuncia, se produjeron en la noche del pasado día 20. Ricardo Reguera explicó que el día antes había dejado a su padre ingresado y atado a la cama, ya que su enfermedad provoca que en ocasiones tenga las facultades mermadas.

Al día siguiente, continúa su relato, un pariente fue a visitar a su padre y le llamó para indicarle que su padre tenía marcas en la cara, y le envió fotografías. "Me fui al hospital y mi padre tenía marcas como de una mano en la mejilla izquierda y también en un ojo", dice.

Al pedir explicaciones, "la doctora encargada de la planta me dijo que por la noche había surgido un problema con mi padre y que el médico de guardia tuvo que avisar a los vigilantes de seguridad para reducirlo. No entiendo qué pudo pasar, porque a mi padre lo dejé atado en la cama para que no se pudiera mover", aseguró Reguera.

Acto seguido, se fue en busca del servicio de vigilancia de seguridad para que le explicaran qué había ocurrido. "Logré hablar con uno de ellos, que fue muy amable, pero claro, solo me pudo informar de lo que constaba en el informe: que habían requerido la intervención porque mi padre quería marcharse del hospital, que el médico había ordenado que le redujeran, y que había mostrado una resistencia activa", afirmó el denunciante.

También intentó hablar con el gerente del área sanitaria, pero "fue imposible porque me dijeron que tenía que solicitar una cita". Así que la siguiente decisión fue interponer una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. "Mi padre no tiene fuerza física como para tener que reducirlo y dejarle esas marcas. En todo caso, lo entendería en un brazo, o en las piernas, pero no en la cara y en un ojo. Solo quiero que me expliquen qué pasó y aclarar esta situación", remarcó.