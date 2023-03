"Hay que exigir de una santísima vez que se arregle la depuradora", clama el Alcalde de Gozón

La paciencia por la falta de plazos por parte del Gobierno central sobre la reforma pendiente de la depuradora de Maqua está agotando la paciencia de los concejos de la comarca. El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, animó este miércoles a impulsar un frente común para desatascar la obra millonaria de la EDAR comarcal que lleva años pendiente.

Realizó el llamamiento en la presentación de un proyecto para la digitalización del ciclo del agua, que opta a financiación europea y en el que están implicados los concejos de la comarca, el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y el Gobierno regional. "El ciclo del agua acaba en la EDAR. La depuradora de la comarca de Avilés es la de Maqua. Tenemos que exigir de una santísima vez que se arregle esa depuradora, porque es donde acaban las aguas de toda la comarca", subrayó Suárez.

El regidor gozoniego recordó que la EDAR de Maqua "están en terrenos de Avilés", pero "quien la sufre es Gozón, concretamente los vecinos de la parroquia de Laviana". "El ciclo no estará completo hasta que esa depuradora funcione. No quiero ensombrecer la presentación del proyecto del PERTE [del agua, presentado ayer en Avilés], pero hay que poner ahí también los focos. Y unirnos también en esto. Este no es un problema de Gozón ni de Avilés, sino de todos, y habrá que hacer lo que haya que hacer. Tiene poca explicación lo que está pasando. Hablar del ciclo completo del agua implica hablar de Maqua", concluyó su alegato el regidor gozoniego.

La directora general del agua del Principado, Vanesa Mateo, señaló a preguntas de este periódico que en el Principado "preguntamos de forma insistente sobre el estado de la tramitación". Como se viene informando, antes de poder sacar de nuevo la obra a licitación se tienen que desafectar los terrenos, unos trámites que llevan a vueltas ya casi año y medio y que todavía están pendientes del resultado de estudios. "Ahora están haciendo un estudio de la vegetación de Maqua. Se habían comprometido (el Ministerio para la Transición Ecológica) a hacernos partícipes de la redacción del proyecto. Lo que quieren hacer ahora desde la Dirección General del Agua del Ministerio, para ir más rápido, es licitar directamente la obra. Hemos pedido ser parte técnica de la redacción del proyecto y estamos a la espera", expuso Mateo. Pero de eso, tampoco hay noticias. El único avance del que se tiene constancia, por el momento, es que está en ejecución "un contrato de Costas para analizar el valor ambiental de la zona de la depuradora".

El concejal no adscrito de Avilés, Javier Vidal, manifestó su apoyo a la intervención del Alcalde de Gozón y planteó: "Cataluña y Andalucía tienen las competencias de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre. Si Asturias solicitara y obtuviera esta misma competencia se podría resolver el problema de la EDAR de Maqua".

La depuradora comarcal incumple la normativa comunitaria por no tratar convenientemente las aguas residuales desde que comenzó a funcionar y sufre un problema endémico desde su construcción por las filtraciones de mar y una atmósfera industrial agresiva. La reforma pendiente está valorada en unos 40 millones.