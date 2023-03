El ADBA se atreve a soñar con el ascenso

El ambiente en el ADBA es de pura concentración. Este domingo a las 12.30 horas las avilesinas deben refrendar en casa su buena actuación en el encuentro de ida ante el Universidad de Salamanca. Aquel duelo terminó con las pupilas de Carlos Galán venciendo con 18 puntos de ventaja, pero a pesar de tener ya pie y medio en la siguiente fase, desde el club quieren tener cautela. "pinta bien, pero no nos vamos a confiar. En un partido puede pasar cualquier cosa", señala el técnico, motivado por el buen momento que está pasando su plantilla.

"Nuestro objetivo al empezar la temporada era estar entre los cuatro primeros", reconoce Galán, que ha visto sus expectativas más que superadas. Las avilesinas terminaron la fase regular como primeras y ahora están inmersas en un play off que da acceso a la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. "Hemos evolucionado muy bien durante el año. Ahora en nuestra mente solo está firmar un partido muy serio contra el Salamanca para llegar a cuartos y seguir compitiendo", asegura el cubano.

Galán no puede ocultar su alegría por el gran rendimiento de su plantilla. "He notado mucho cambio desde el inicio de año. Hemos dedicado muchas horas a mejorar, tanto en pista como analizando encuentros. Han sido muchas sesiones", señala el entrenador, que destacó la aportación que están haciendo los fichajes, lo que hace que "sea muy fácil trabajar con ellas". De su último fichaje, Marta Suárez, alabó que "es una jugadora que va a dar muchas soluciones. Puede jugar en varias posiciones y tiene mucha experiencia, es un placer que haya aceptado venir y se ilusione con nuestro proyecto".

Aunque tienen el pase a cuartos en la palma de la mano, Galán no quiere que nadie se confíe. "Por ahora no hemos mirado muy poco de nuestras posibles rivales. No nos hemos puesto porque primeros debemos certificar lo nuestro y luego ya prepararemos los cuartos", afirmó el técnico, que, aunque todavía no se atreve a soñar con un posible ascenso, quiere que su plantilla esté ilusionada. "Ascender depende de muchos factores, no solo de lo deportivo. Es complicado llegar a ese momento en plena forma. Pero eso no nos quita la ilusión. queda lejos, pero vamos a seguir trabajando para conseguirlo", sentencia el cubano. Para lograr ese posible ascenso, alegría y decisión no falta en la plantilla avilesina.