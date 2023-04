¿Qué implicaría la fusión de municipios en la comarca de Avilés ? Hay ventajas claras, pero también cautelas

Aunque ninguno de los dos ponentes refirió un posible símil entre la idea de fusionar los municipios de la comarca avilesina y la planta del rosal, sus palabras evocaron por momentos las características de ese arbusto: da bellas flores si crece en un sustrato bien abonado, pero también su tallo también tiene afiladas espinas. Javier Suárez Pandiello, economista, y Juan Carlos de la Madrid, historiador, ejercieron de "botánicos" –por seguir con el símil– para describir tanto las bondades de la hipotética unificación de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas como las cautelas que deberían adoptarse y los antecedentes históricos que vendrían a avalar o a desaconsejar –de todo hay– un proyecto de organización comarcal centralizada. La iniciativa de reunir a ambos para hablar sobre una posible reedición del antiguo alfoz de Avilés fue de la Sociedad Económica de Amigos del País y Comarca, con Joaquín Santiago, responsable de tribunas de opinión de la entidad, como presentador y moderador de los conferenciantes.

Fue llamativo que pese a estar a la vuelta de la esquina las elecciones municipales y ser este tema de la comarcalización un asunto recurrente en el tiempo y muy manido por todos los partidos ningún responsable político de la comarca se dejó ver entre el público, con la excepción del diputado avilesino de Ciudadanos Luis Fanjul. Un primer indicativo negativo de algo que luego diría Suárez Pandiello: "Que haya consenso político para impulsar la idea es importante". De hecho, ese fue un factor clave –recalcó el economista– en la resolución exitosa de la reciente fusión de los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, que el ponente conoce muy bien porque colaboró en la elaboración del informe económico que la avala como ventajosa.

Pero antes de hablar Suárez Pandiello de las connotaciones de gestión municipal que implica una fusión de concejos, Juan Carlos de la Madrid guio un viaje por la historia con paradas precisas en los momentos en que la comarca fue una sola y no una suma de varios territorios. El alfoz de Gauzón y el alfoz de Avilés son historia lejana, pero ejemplos palmarios de la dificultad de mantener la cohesión del territorio. Según narró De la Madrid, el primero se erosionó por la creciente pujanza económica y social del Avilés medieval amurallado y el segundo, por el ejercicio despótico del poder de Avilés frente a los demás territorios adscritos al alfoz. El Liberalismo del siglo XIX acabó por liberar los territorios comarcales de las conexiones que hasta entonces los habían mantenido subordinados a Avilés.

"Se ve a ojo, ya sea desde el aire o a ras de tierra, que la comarca es propicia por sus condiciones geográficas para funcionar como un todo" Juan Carlos de la Madrid - Historiador

Nunca más existió una figura administrativa que cohesionara la organización de un área de Asturias que según De la Madrid "se ve a ojo, ya sea desde el aire o a ras de tierra, que es propicia por sus condiciones geográficas para funcionar como un todo". Pero la ausencia de esa arquitectura administrativa no fue óbice, según señaló el historiador para que "cuando convenía" la comarca funcionase como tal: la emigración masiva de asturianos a América desde el puerto de Avilés, la fugaz industria del azúcar, la pretensión de convertir Salinas en la playa de Avilés para competir con el turismo de baños de mar del Sardinero o la Concha, el tendido ferroviario del tranvía o la construcción de Ensidesa, que no entendió de fronteras municipales. De la Madrid no llegó a "mojarse" sobre si es favorable a la fusión alegando "ignorancia en la materia", pero aportó sobrado material de corte geográfico y sociodemográfico que bien podría avalar esa tesis.

Quien sí se "mojó" fue Suárez Pandiello, que aunque vecino de Oviedo pasó la primera etapa de su vida en Avilés. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo animó a que la gente –y sobre todo los políticos– se hagan preguntas cuyas respuestas podrían orientar la toma de decisiones: "¿Cooperamos o competimos?", "¿cuánto sector público queremos tener en nuestras administraciones locales?" y "¿quién tiene que hacer qué para avanzar hacia la fusión?"

Suárez Pandiello refirió a modo de visión general que a diferencia de España la tendencia en Europa es reducir el numero de municipios "ya sea de forma voluntaria o manu militari como en Grecia y Portugal" y dio datos del mapa municipal español: 8.131 ayuntamientos, 6.818 de ellos con menos de 5.000 habitantes y el menos poblado de todos (Illán de Vacas, en Toledo), con solo tres habitantes.

"¿En general, fusiones sí o no? Pues diría que depende; cada caso merece un análisis hecho sin fanatismos. Pero si me preguntan por la comarca de Avilés, mi respuesta es que sí" Javier Suárez Pandiello - Catedrático de Hacienda Pública

Y seguidamente habló de los beneficios teóricos de las fusiones municipales: optimización de infraestructuras, reducción de costes burocráticos, coherencia en la gestión del suelo, mayor eficacia en la prestación de servicios públicos, posibilidad de usar en otras necesidades una buena parte del dinero que se dedica al pago de cargos públicos y órganos de gobierno, acceso a posibles ventajas financieras vía transferencias del Estado... Además de ventajas, el economista no obvió la existencia de necesarias cautelas, en especial cuando la fusión afecta a municipios de población dispersa o, como es el caso avilesino, con diferentes potenciales económicos y tamaño de población. "¿En general, fusiones sí o no? Pues diría que depende; cada caso merece un análisis hecho sin fanatismos. Pero si me preguntan por la comarca de Avilés, mi respuesta es que sí", concluyó.

En palabras de Juan Carlos de la Madrid, el acto de ayer pudo haber respondido a las preguntas de "para qué la fusión de municipios y cómo e invitar a una reflexión sobre el por qué, pero sobre lo que no se habrá arrojado luz es cuándo".