Salvador Gutiérrez, académico de la RAE: "Lo aconsejable es no poner la tilde en ‘solo’"

Salvador Gutiérrez Ordoñez es académico de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua y ayer impartió una minigira por dos institutos de Avilés, primero el IES Carreño Miranda y después el de La Magdalena. El académico asturiano habló al alumnado de los extranjerismos, de las equivalencias de palabras al castellano y también de las adaptaciones "que acaban integrándose en la lengua". Gutiérrez, que conversó con este periódico entre charla y charla, también detalló su defensa de que "solo" no ha de llevar tilde para diferenciar el adjetivo del adverbio. "Fue un error que se cometió en 1870 y no existe ninguna razón objetiva para mantener esa tilde, apenas existen casos de posible ambigüedad", remarcó el académico, que manifestó que la función de la tilde es marcar la intensidad de una sílaba o una palabra. "Lo aconsejable es no ponerla, es innecesaria", señaló el académico, que advirtió además que el contexto en el que puede figurar la palabra "solo" "desharía la posible duda".

Sobre los extranjerismos, Gutiérrez detalló en sus reuniones con el alumnado que, por ejemplo, la lengua española ha adaptado no pocos términos de la informática como "mouse" ("ratón") o "cloud" ("nube"), pero sin embargo, hay otro vocabulario que se ha mantenido, principalmente, del inglés en palabras como "chip" o "web" "ya que no se han encontrado equivalencias en español". En otros casos sí se ha adaptado la ortografía como es el ejemplo de "fútbol" aunque exista la traducción literal al español de "balompie" muchos menos arraigada en la sociedad. Continuando con el vocabulario informático, Gutiérrez también puso el ejemplo de las palabras anglosajonas "software" y "hardware" que son utilizadas a diario por los hablantes del español "al no hallar equivalencias ni ortográficas". En cualquier caso, el académico asturiano de la RAE defendió que los extranjerismos y sus adaptaciones, en cualquiera de sus formas, suponen un "enriquecimiento del idioma" y con el paso de los años "acaban formando parte de la lengua e integrándose