La figura de Bob Dylan regresa a Avilés para celebrar el 82.º cumpleaños del genio de Minnesota, con el retorno de la música y las actividades en la calle. El ciclo "Avilés, Ciudad Dylanita" arrancó ayer en el Centro de Servicios Universitarios con la charla "He’s not there: todas las películas en las que no sale Bob Dylan", impartida por José Manuel Errasti. El ponente (en la imagen), que es profesor titular de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra Leonard Cohen, habló de la intensa relación de Dylan con el cine.