"Estamos recuperando la sensación de centro con buena convivencia y cohesión"

César Menéndez Iglesias (Oviedo, 1974) será el nuevo director de la Escuela de Arte del Principado de Asturias (ESAPA), con sede en Avilés; solo falta su nombramiento oficial. Comenzó como profesor especialista en el centro en 2006 y desde dos años más tarde, tras aprobar la oposición, es funcionario como docente de Diseño del Producto. Sustituirá en el cargo a Roberto Crespo, director interino que suplió a María José Rodríguez, que fue cesada de su cargo por la Consejería de Educación.

–¿Cómo se encuentra?

–Motivado y con ganas.

–¿Qué tiene su proyecto que no tenían los otros dos que concurrieron al concurso?

–Vamos todos en la misma línea, sin embargo el nuestro tiene de diferente el concepto de unión, de trabajo en equipo. Nuestro equipo está convencido y motivado desde hace tiempo para aceptar esta responsabilidad y proponer nuestra candidatura. Conocemos las necesidades, que son la ilusión y la participación; a partir de la pandemia vimos que esas cuestiones comenzaron a aflojar y luego se incrementó con lo que nos pasó (un clima laboral adverso y ceses de la ex directora María José Rodríguez). Las dos sedes están separadas y en esa situación se quedaron medio incomunicadas. Hace falta unión. Nuestro proyecto está sustentado también en otros pilares: buena convivencia, cohesión, tener un objetivo común. Y eso al profesorado le gusta.

–¿Y al alumnado?

–Nuestro alumnado es vocacional cien por ciento y participativo, es de lo que más orgullosos estamos en la escuela. El alumnado es el primero en captar que algo falla y ahora queremos trabajar para que recupere la ilusión y para fomentar la participación.

–Del actual director dijo que su llegada "marcó un punto de inflexión". ¿Cómo describiría su labor y la de su antecesora?

–Crespo nos ayudó a dar este paso, ayudó a crear esa balsa de aceite que necesitaba el centro. Es una persona muy diplomática, que sabe controlar las situaciones. De su antecesora, puedo valorar que le dedicó muchas horas a su proyecto pero no lo pudo llevar a término. Ahora solo deseo que esas horas de dedicación las emplee en favorecer la convivencia en el centro y mantener el buen ambiente que hay actualmente.

–¿Qué necesidades detecta?

–Tenemos que retomar y reforzar las relaciones con las instituciones de Avilés. Ya tenemos convenios, por ejemplo, con la asociación de diseñadores gráficos de Asturias y también con la Factoría Cultura tenemos buenas relaciones. También queremos priorizar la participación; es decir, contar con actividades además de las lectivas, actividades que den visibilidad al trabajo del alumnado. Si ese trabajo se valora aparte de lo que hacen en clase, tiene una doble motivación, no es solo sacar nota. Es importante para ellos y para el centro.

–Habléme de su equipo

–Lo forma Carolina Suárez García, que es profesora del departamento científico-técnico, que va a ser la jefa de estudios del área de Diseño. En la jefatura de Restauración se mantiene la actual jefa de estudios del área, María José Rodríguez Ruitiña. La secretaria del centro será Esther Roca, que es la responsable del departamento de Promoción, comprometida con los estudios de Restauración y Conservación.

–En cuatro años de mandato, ¿verán la segunda fase en el PEPA?

–Sí puedo decir que hablamos con los arquitectos que están planificando la segunda fase. Lo que no puedo decir son fechas y tampoco queremos ilusionarnos en ese sentido. Nos gustaría que fuese cuanto antes pero no lo sabemos, está en curso. Ya nos hicieron alguna consulta sobre la distribución de espacios, nos preguntaron también por cómo se está desarrollando la docencia en la primera sede para no cometer errores en la segunda o mejorar las instalaciones.

–La idea es convertir ese espacio en un campus artístico

–Eso es. Lo que sí esperamos es que se pueda solucionar el acceso a ese entorno. El actual acceso es complicado, es largo y puede resultar peligroso. Eso un handicap, por ejemplo, para la matriculaciones. Es vital que se haga cuanto antes el nuevo.

–¿A pie y en transporte público?

–Hay que favorecer el transporte público en todos los sentidos y en este también. Y para las personas que, por ejemplo, vienen en tren o son de Avilés estaría bien un buen acceso peatonal.

–¿De qué manera se va a favorecer esa unión de las dos sedes ya que la física tendrá que esperar?

–Lo que queremos hacer es, por ejemplo, que las jornadas de Restauración y Conservación y las jornadas de Diseño se hagan compartiendo tiempo y espacio, como ocurrió este año. Y eso tuvo un "feed back" interesante. Por ahí podemos empezar a trabajar para motivar así al alumnado y al profesorado. Hay que mejorar la comunicación y gestión de ambas sedes, la idea es hablar de una sola escuela.

–Y después de un año hablando de la ESAPA más por cuestiones ajenas a la docencia o al centro, ¿Ahora reinará la paz?

–Eso seguro, no solo la paz, sino la convivencia, el respeto y el hecho de hablar en común. Estamos recuperando la sensación de escuela, de centro, de imagen, hablamos en plural y vamos poco a poco en esa dirección.