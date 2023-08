La modificación del Plan Urbano para el plan industrial previsto en el suelo de Baterías entra en la recta final

La esperada y necesaria modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés en el ámbito del espacio denominado "Baterías de coque" pasó ayer a la fase resolutiva una vez que la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha dictaminado a favor el informe y es previsible que el Pleno a celebrar este viernes próximo ratifique ese mismo apoyo. Ese trámite urbanístico es "esperado" porque acula un retraso que ya lamentó en su momento la sociedad gestora estatal del suelo, Sepides; y es "necesaria" porque con la actual catalogación de los terrenos es imposible el desarrollo del pretendido espacio industrial a habilitar en el solar de la antigua coquería, ahora mismo en proceso de demolición.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el suelo de las Baterías se produce con las correcciones incorporadas derivadas de las alegaciones estimadas y que fueron formuladas durante el trámite de información pública, entre las más importantes las referidas a la previsión de espacio para zonas verdes y aparcamientos. El dictamen favorable del informe se produjo con los votos a favor de los concejales representantes del bipartito en el gobierno avilesino (PSOE y Cambia) y la abstención cautelar de los opositores (PP y Vox). No obstante, el PP ya ha adelantado que su voto en el Pleno será afirmativo a la aprobación.

El trámite para resolver de una vez por todas este asunto de la modificación del Plan Urbano en el área de Baterías seguirá con la apertura de un plazo de información pública de dos meses, el análisis de las posibles alegaciones y comunicaciones que se presenten y la remisión tanto a la dirección general de la Costa y el Mar como a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias del expediente antes de su aprobación definitiva. Estos organismos han de elevar informes.

Siguiendo con la gestión urbanística del futuro espacio industrial proyectado en el suelo de baterías de coque, el equipo de gobierno ha decidido estimar parcialmente las alegaciones que había presentado la empresa Deganta Aguas al objeto de que su actividad se incluya en el catálogo de usos autorizados en el futuro en ese espacio. La razón, explicada de forma sencilla, es que dichas actividades no figuran entre las excluidas y, por tanto, no se ha visto motivo para denegar la petición. No se ha atendido, en cambio, la petición de incluir expresamente las actividades de investigación y desarrollo porque se da por sentado que las mismas están autorizadas son falta de constancia documental.

Deganta Aguas, compañía de Química del Nalón que heredó de Arcelor Mittal la planta de tratamiento de aguas amoniacales, vio "lagunas y contradicciones" en el documento al que la Corporación dio el visto bueno inicial y pidió añadir que su depuradora y los usos relacionados con la I+D+i son compatibles con los usos permitidos en la zona. Esos suelos que ocupa la planta de tratamiento de aguas amoniacales de Deganta tienen la tipología de gran industria y quedan integrados en el ámbito de Baterías con la reforma del plan urbano en marcha.

Otros acuerdos

La intensa mañana de reuniones de ayer en el ayuntamiento deparó la constitución formal de la comisión de Promoción Social y Cultura, que presidirá el edil de Cambia Agustín Medina y de la que forman parte cuatro concejales del PSOE, cuatro del PP, uno más de Cambia y uno de Vox.

La comisión de Hacienda dictaminó con los votos a favor de los concejales del bipartito de gobierno una modificación del presupuesto municipal por valor de 5,26 millones de euros para habilitar fondos con los que costear entre otros, gastos de festejos (230.000 euros), la compra de inmuebles en la zona donde se restaurará la antigua muralla (un millón de euros) o actividades en el pabellón de La Magdalena (100.000 euros). También se han derivado 3,35 millones para la amortización de deuda municipal.

Siguiendo con lo económico, la Fundación Municipal de Cultura recibirá un extra de dinero (al margen de su presupuesto inicial) por valor de 210.060 euros y la de Deportes, más de lo mismo por valor de 503.500 euros.