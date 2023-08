"Buscamos calidad musical y comodidad", dice Enrique Granda

Enrique Granda es el promotor del festival "Luanco al Mar", una cita que cada agosto llena de música el entorno del muelle viejo de la capital gozoniega. Granda, responsable de la promotora Santo Grial, ultima los detalles de la cuarta edición del certamen, que comienza mañana, jueves, con el humorista Goyo Jiménez y continuará en los días sucesivos con conciertos de "Los Secretos", Chimo Bayo y "Café Quijano", entre otros artistas.

–¿Qué espera de la inminente cuarta edición del festival?

–Reafirmarnos en una idea distinta, en la que prevalece la calidad y la buena acústica y todo en un ambiente diferente, con mesas butacas… un festival "boutique". Buscamos la comodidad de los asistentes por encima de organizar festivales masivos, esa es la esencia de "Luanco al Mar".

–El formato funciona, entonces.

Así es, teniendo la posibilidad de crecer, preferimos mantener el espacio, en el muelle viejo de Luanco, con un aforo aproximado de 1.500 personas por día para garantizar así la tranquilidad y la comodidad y que el público disfrute de los eventos que organizamos.

–¿Cómo va la venta de entradas?

–Como suele ocurrir en anteriores ediciones del festival, tendemos al sold out; es decir, colgaremos el cartel de no hay entradas. Y será así en todos las actividades programadas, desde de Goyo Jiménez a "Los Secretos".

–El festival tira mucho de artistas consagrados ya en otras décadas. ¿Para cuándo un artista más actual?

–Después de la pandemia se dispararon los cachés y traer a un artista más actual como "C Tangana" sería imposible rentabilizarlo con un aforo de 1.500 personas. Los más veteranos suelen adaptar sus cachés a este tipo de formatos.

–Dicho de otra manera, de qué manera se puede atraer más juventud.

–No lo descartamos en futuras ediciones.

–¿Qué impresión se llevan los grupos que tocan del entorno del muelle viejo?

–Los grupos que actúan en "Luanco al Mar" se marchan encantados. Es más, para este año "Los Secretos" me pidieron volver, me llamaron ellos. Tenemos todos muy claro, pero principalmente que hay que cuidar el entorno en el que hacemos "Luanco al Mar". La producción la montamos directamente nosotros para no tener la necesidad de meter trailers todos los días en el puerto.

–Para que los músicos vengan casi solo con la furgoneta y sus instrumentos, ¿no es así?

–Eso es.

–Y para la próxima edición, que será la quinta edición de "Luanco al Mar", que puede adelantar. ¿Habrá algo especial?

–Seguiremos creciendo y creceremos en calidad, como cada año. Ya hay muchos grupos que nos comunicaron que estarían interesados de venir a actuar a Luanco.