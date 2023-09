La defensa de Natalio Grueso pide audiencia al TSJA para evitar la cárcel

La defensa de Natalio Grueso, exdirector del Centro Niemeyer condenado a ocho años de cárcel, ha solicitado audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para tratar de conocer los motivos por los que la Audiencia Provincial ha resuelto en contra de su recurso contra la orden de busca, captura e ingreso en la cárcel, cuando aún está pendiente de que resuelva el alto tribunal en el Principado el recurso contra el primer auto de ingreso en prisión mientras se resuelve la solicitud de indulto ya tramitada, según confirmaron fuentes próximas a la representación legal del condenado.

La Audiencia Provincial ya había indicado en autos previos que el hecho de que esté solicitado el indulto no implica que se tenga que suspender la condena. Pero a eso se suma ahora que Natalio Grueso está fugado. Su defensa explicó en su momento que no está huido, solo que no ha recibido la notificación para ingresar en la cárcel.

Fuentes de la abogacía coincidieron ayer en señalar que el exdirector del Niemeyer sabe que se le está buscando y que tiene que ir a la cárcel. Añadieron que si no se le ha notificado oficialmente es porque no se le ha encontrado, y al no haberse entregado se entiende que, efectivamente, está fugado y la justicia actúa en consecuencia.

También coincidieron en señalar que la situación se vuelve cada vez más compleja para Natalio Grueso, ya que estar fugado juega también en su contra a la hora de que el Ministerio de Justicia vaya a resolver la solicitud de indulto. La defensa de Natalio Grueso ha insistido de manera reiterada durante todo el proceso, aportando documentación, en que su representado tiene una enfermedad crónica muy grave que requiere cuidados y atenciones que no podrá recibir en prisión. A eso se suma una delicada salud mental con tendencia suicida.

La Audiencia Provincial de Asturias entiende en su último auto que la fuga de Natalio Grueso impide que sea reconocido por un médico forense, y añade que no va a asumir sin más informes médicos particulares.