Una nueva arribada de medusas obliga a sacar la bandera roja en la playa de Luanco

"No nos la queríamos jugar. No teníamos muy controladas a estas medusas, pero picar, pican. Y, para evitar males mayores, decidimos sacar bandera roja". Ayer, el equipo de socorristas de Gozón tuvo que tomar una decisión drástica. Al ver cómo la playa de Luanco se llenaba de "pelagia noctiluca", una nueva especie de medusa, diferente a las carabelas portuguesas, decidieron sacar la bandera roja y prohibir el baño, para que así no hubiese más incidentes.

"Son un animales parecidos a las némoras, pero más fuertes", explica Adrián Gutiérrez, coordinador de salvamento de Gozón. Según cuenta, esta especie es muy complicada de ver desde a ras del agua, lo que hace muy complicado evitar sus picotazos. "Van por debajo de la superficie y, a no ser que estés lejos, no las ves venir", señala. Ayer en Luanco hubo una gran concentración de ellas, lo que motivó la decisión de los socorristas. "El 112 no nos dijo nada de cómo proceder, por lo que ante la duda era mejor lavarnos las manos", afirma. No es el primer día que estas medusas están en aguas de Gozón. "En Bañugues, ayer (por el lunes), sacaron una burrada. Ahora nos tocó en Luanco", explica Gutiérrez, que no se atreve a poner plazos sobre cuándo la playa estará abierta al baño de nuevo. "Al ser una especie nueva, no sé lo que se tardará en ir de la playa. Confío en que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible", indica.