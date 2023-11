Bodas de plata de la industria del kiwi

El kiwi del Bajo Nalón es un referente nacional. A estas alturas es más que conocido en la comarca, pero ayer un grupo de alcaldes del Bajo Miño se encargaron de certificarlo. La comitiva gallega quiere acabar con la dependencia del viñedo que hay en sus tierras y, para ello, se han interesado por lo que ocurrió hace veinticinco años en Soto del Barco. Por ello, ayer tres de los artífices del éxito del kiwi en la zona, Jaime Menéndez Corrales, expresidente del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón y exalcalde de Soto del Barco; Ignacio Cavanilles, presidente de la asociación de kiwicultores de Asturias; y Juan Lázaro, gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, expusieron a la comitiva todo el trabajo que han hecho este año y, gracias a una visita por cuatro explotaciones, pudieron enseñar los frutos de tal labor.

"En el grupo del Bajo Nalón nos llegó una solicitud de una subvención de kiwis y no sabíamos qué hacer, porque no subvencionábamos agricultura", recuerda Lázaro, quien destaca el trabajo de Menéndez Corrales, que "apostó firmemente, defendiendo su solicitud" para que la industria del kiwi asturiana pudiese arrancar. "Ahora es uno de los productos más importantes y modernos de la región", apunta Lázaro, quien explica que en estos veinticinco años se ha multiplicado por cinco la superficie plantada de este fruto.

"Nos costó bastante hacer entender a la Consejería que había que apostar a sector del kiwi, ya que a ellos no les encajaba en sus líneas de ayuda, destinadas casi todo a ganadería bovina. Estamos hablando de hace 23 años", cuenta Menéndez Corrales, que ya de aquella tenía claro que a nivel estratégico el sector kiwi tendría futuro "y no nos equivocamos". "Ahora, cuando cualquier responsable político de esta región habla de agricultura moderna y ejemplar en Asturias habla del kiwi y de las vegas del Bajo Nalón", indica el exregidor, que reconoce que su apuesta por los kiwis "es una de las cosas que más orgulloso me siento, fuimos pioneros y arriesgamos. Fue un proceso complejo en el que deben darse una serie de factores en común que raras veces se dan: voluntad política, solvencia técnica y empresarios que tienen clara su apuesta. Lo complicado es coordinarlo todo", señala el sotobarquense, que ve con orgullo cómo hasta 2027 las plantaciones tendrán subvenciones por parte del programa "Leader".

Cavanilles destaca una cosa: "de aquella nadie confiaba y ahora los kiwis son un ejemplo que provoca que venga gente de otros lugares a preguntar por ello y como lo hemos conseguido". "A la comitiva les contamos todo el proceso, desde cómo tuvimos que implantar el cultivo hasta la pelea que tuvimos con la consejería, pasando por todo el cambio que han dado en Oviedo respecto a este tema", comenta, mientras asegura que el grupo gallego "estuvo muy atento, haciendo preguntas sobre el tema". "Su objetivo es diversificar y, a partir de un cultivo que nadie conoce en la zona, crear más trabajo y valor a su zona. Parecido a lo que pasó en el Bajo Balón", sentencia Cavanilles

Tras conocer varias explotaciones de kiwis de Soto del Barco y Pravia, los visitantes pasaron por el centro de procesado de ASP Fruit antes de hacer las maletas y viajar hasta Somiedo, donde tuvieron una reunión técnica junto a Belarmino Fernández, alcalde de concejo, y Nicolás Álvarez, agente de desarrollo local.