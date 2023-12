Una batuta avilesina para Ricky Martin: el asturiano que dirigirá su orquesta en su gran cita en Madrid

El avilesino Rubén Díez es un director sinfónico polifacético. Tanto que ayer trabajó como asistente de dirección en el estreno de "La Traviata" en la Ópera de Oviedo y el próximo sábado lo hará al mando de la orquesta del concierto navideño que el cantante Ricky Martin ofrecerá en Madrid. El puertorriqueño volverá a cantar en España en el recinto ferial de IFEMA, una cita para la que casi no quedan entradas disponibles. El concierto tendrá, gracias a Díez, sabor asturiano. "Siempre intento hacer patria. Es un orgullo participar en un concierto así", confirma a LA NUEVA ESPAÑA. Sobre el escenario, Ricky Martin propone un espectáculo donde interpretará 20 canciones que han marcado un antes y un después en la historia de la música latina, acompañado por más de 60 músicos sinfónicos de la Orquesta de Málaga.

Ahí es donde entra en escena Rubén Díez, que se encargará de dirigir a la orquesta malagueña, que armonizará los temas del incombustible cantante. También les acompañará otro grupo musical que viene con Martin desde América Latina para configurar "un evento de mucho nivel" a juicio de Díez. No obstante, esta no es la primera vez que colabora con el cantante, ya que actuaron juntos en dos ocasiones el pasado verano en Marbella. "Aquellos conciertos fueron un éxito que esperamos repetir el sábado", explica. Del lado personal del músico todo son buenas palabras. "Ricky es un tipo encantador, humilde y muy trabajador. Ensaya con la orquesta y siempre nos trata muy bien. Se toma muy en serio todo lo que hace", resume.

La oportunidad de trabajar con Ricky Martin le llegó a Díez gracias a una colaboración con otro titán de la música en español. En 2015, el avilesino tomó por primera vez la batuta de la gira sinfónica de Raphael, al que acompañó por toda España y por distintos escenarios internacionales en Europa y América. "Lo de Raphael me gustó y me abrió la opción de hacerme un hueco entre los directores que acompañan a grandes artistas, algo que no quise desaprovechar", indica. Al veterano artista jienense también le debió gustar el desempeño del asturiano, ya que se lo llevó su segunda gira sinfónica por el mundo, titulada "Raphael Resinphónico" y celebrada entre 2018 y 2021.

Aunque Díez quiere dejar claro que esto de acompañar a artistas es solo una faceta más de su carrera artística y que se considera "un director clásico". Tras estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, su acceso a "la primera división" de los escenarios se produjo hace más o menos una década.

El público que abarrotará IFEMA no le asusta, ya acostumbrado a los teatros más potentes. Además, de la Orquesta de Málaga, ha dirigido también a la de Radio Televisión Española, a la Sinfónica de Castilla y León, de Sevilla, de Bilbao y de Córdoba. Fuera de España se puso al frente de la Nacional de Colombia y de la Filarmónica de Chile. Pese a tanto viaje, ahora dice estar centrado en ser profeta en su Asturias natal. Oviedo y su temporada de Ópera en el Teatro Campoamor suponen un reto exigente, que le hace estar concentrado cien por cien en su desempeño. Esta es su segunda temporada de Ópera en la capital asturiana, tras debutar en 2022 con el estreno absoluto de "La Dama del Alba", que cosechó un gran éxito de crítica y público. Díez también codirige la Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo" y como compositor abarca gran número de géneros musicales, desde música coral, sinfónica, camerística, lírica o cinematográfica.

Otra de sus facetas es la de maestro. Ha desarrollado labores de dirección en coros de temporadas líricas en distintos teatros españoles, preparando gran parte del repertorio más importante de ópera y zarzuela de España. En cuanto a lo que le deparará el futuro tras el concierto con Ricky Martin, Díez no desvela demasiados detalles. "Lo más reseñable para el año que viene es que estaré en Austria con la obra Aída de Verdi. Si vienen más cosas, perfecto, pero estoy concentrado en el día a día", remata el músico.