"Soy un poco una artista multiservicios, como le ocurría a la gran Concha Velasco"

Hace menos de dos años que se fue a Madrid y, desde entonces su carrera ha sido meteórica. Yenesi (San Juan de la Arena, 2000) es una artista que lo mismo canta, presenta un programa o promociona una marca en sus redes sociales. Entre otros proyectos, está al frente de "Las Moderadoras" de Prime Video, donde comparte protagonismo con Esty Quesada, más conocida como "Soy una pringada". Yenesi, que ha estado estos días en Asturias para pasar las navidades con su familia, cuenta sus planes de futuro.

-¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te fuiste a Madrid?

-Pues completamente, la verdad. Para empezar, tengo trabajo, porque cuando yo me fui a Madrid lo que tenía era solo una entrevista. Iba un poco a la deriva, pero sabía que aquí no tenía muchas oportunidades. Es una pena, porque debería de haber oportunidades en todos los lados.

-¿Cuándo te fuiste? ¿Cómo lo decidiste?

-Pues mira, me fui en septiembre de 2022, hace muy poco, un año y cuatro meses. Y ya me fui porque a mí nunca me interesó mucho estudiar, la verdad, porque creo que los contenidos que se nos ponen delante son unos contenidos muy impuestos que no despiertan interés en los jóvenes. Conseguí entrar en Magisterio, pero no me gustó, entré por hacer algo, porque no iba a quedarme en casa de brazos cruzados. Pero bueno, luego empecé a subir vídeos en las redes sociales, a hacer cosas que sí que me gustaban y para las que no se necesitaban estudios, y vi que a la gente le gustaba. De ahí ya me llamaron para ir a actuar un día en Madrid y desde entonces.

-Es influencer, cantante, reportera… da la impresión de que vale para todo.

-Claro, yo soy un poco una artista multiservicios, que voy un poco a todo. A veces me digo, debería centrarme en una cosa, pero el otro día estaba viendo un homenaje que le hacían a la gran Concha Velasco y contaban que ella que era una artista que lo mismo cantaba, que era actriz, que te presentaba un programa; y dije yo, pues como yo.

-¿Cuáles son tus referentes?

-Tengo un poco de muchas épocas y creo que estoy muy influenciada por muchas cosas distintas, que al final lo es que hace que caiga bien a distintos públicos. Sí que tengo muchos referentes de los 90, pero sobre todo yo creo que más como de los 2000 o así, que fue cuando nací; y también mucho contemporáneo, me gusta mucho coger de la gente que está ahora en la movida, en la nueva movida, que dicen que están volviendo los 80. A ver si vuelve con lo bueno y no con lo malo. Aunque un poco para atrás sí que vamos.

-¿En qué proyectos estás metida ahora?

-Acabamos ahora la primera temporada de “Las Moderadoras” y vamos a renovar por una segunda temporada, estamos ahí ahí, que hay que acabar de firmar y hablar algunas cosas. Y yo estoy ahora haciendo mucha música para ver de cara ahora al 2024, con otro rollo distinto al que tengo acostumbrada a la gente. Es un maquineo, pero como más serio, que no es que antes hiciese las cosas en broma, pero ahora tendrán otras letras. A ver, es que yo voy haciendo las letras según como me encuentre, y a lo mejor escribo “qué calor, qué calor, por favor, no sé qué” o "soy guapa, soy lista, portada de revista”, pero es que realmente cuando escribo eso es porque estoy en esa época de subidón, de, cómo decirlo, de un quererme mucho a mí misma, de ser la más chula y lo que sea. Y ahora estoy un poco más nostálgica, pero desde una perspectiva de música actual, moderna.

-¿Y vendrás a actuar a Asturias?

-A ver, yo si me llaman, yo vengo, pero si no me llaman pues no me voy a poner aquí… me pondré encima de una caja de Coca-Cola a cantar en mitad de la plaza de mi pueblo.

-Hablando del pueblo, eres de San Juan de la Arena.

-Sí, de San Juan de la Arena, que no de Avilés, porque me confunden todo el rato. Bueno, no es que me confundan, yo creo que ya me lo dicen un poco a malaleche. Porque saben que no me gusta que me lo digan, a ver, no es que no me gusta que me digan que soy de Avilés porque tenga algo en contra de Avilés, pero es que no soy de allí, si me dicen que soy de Gijón, pues también me molesta.

-¿Cómo son las navidades en San Juan de la Arena?

-Pues muy divertidas, yo estoy aquí en Nochebuena y se sale a tope. Es como que toda la vida en mi pueblo en Nochebuena se salió, que a lo mejor lo típico es salir en Nochevieja, pero aquí en Nochebuena la liamos más que en Nochevieja porque en Nochevieja la gente se marcha a otros sitios.

-¿Y cómo es San Juan de la Arena para ti?

-A mí me encanta mi pueblo, además, conozco a todo el mundo. Cada vez que vengo la gente se pone supercontenta de verme, me dicen: “Ay te vi el otro día, vaya cómo estabas mi neña” o “uy les piernes que tien”... Me adoran y a mí me encanta venir y que me digan esas cosas.

-¿Te gustaría volver a Asturias?

-Pues tal y como está la cosa no, porque lo veo un poco muerto y es una pena. Creo que es un sitio increíble, precioso, donde se podrían hacer muchísimas cosas, pero yo creo que nadie a día de hoy, en general, en el mundo, está con la labor de hacer nada. La gente está muy vaga, eso sí, con la de horas que hay que trabajar, con lo caro que está todo, normal que la gente no tenga ganas de hacer nada más.

-¿Qué es lo que más echas en falta de Asturias?

-Sobre todo la playa de Los Quebrantos, hacía que no venía desde el verano. Y un poco la comida y lo simpática que es la gente aquí en Asturias, porque cuando hablo con algún amigo allí en Madrid que me dice que estuvo en Asturias siempre me cuentan: “Oye, qué gente más maja, qué gente más simpática”. Y yo: “Hombre claro, es que no va a estar todo en el sur”. Y se sorprenden de los simpáticos que somos y de lo bien que se come aquí.

-Hablando de los amigos de Madrid, ¿cómo se les explica a los de fuera qué es el “xiringuelu” o una fiesta de prao? Creo que ya lo intentaste contar en el podcast El Guacal, del también asturiano Alexsinos.

-Sí, que lo expliqué muy mal, pero bueno, lo vuelvo a contar ahora bien. Yo lo definiría como una verbena, preferiblemente en un prao, porque también se puede hacer sobre asfalto, con una orquesta. Si se llama "Grupo Destellos" o algo así mejor, porque eso quiere decir que más calidad de música va a tener, cuanto más hortera sea el nombre mejor. Y a beber, pues preferiblemente sidra, pero para el que no quiera, porque va a volcar, pues que se tome algún cubata, un lo que sea. Y lo suyo también es comer, pero ya no se hace mucho eso, si acaso cogerse unas patatas fritas con ketchup o una salchipapa.