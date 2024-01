El apagón de fibra óptica deja a la parroquia gozoniega de Laviana en "sombra digital"

El burofax que Movistar envió a sus clientes en el polígono industrial de Maqua, mediante el cual les indicaba el fin del servicio mediante el cableado de cobre y la recomendación de que contratasen el mismo servicio de telefonía e internet vía satélite, ha provocado un acelerón de las quejas en el concejo. En primer lugar, el Ayuntamiento de Gozón confirmó que, tras ponerse el Alcalde, Jorge Suárez, en contacto con la empresa una vez tuvo noticia de la situación en el área empresarial, la llegada de la fibra óptica será oficial en ese ámbito durante el primer trimestre de este año. Sin embargo, la problemática derivada por la falta de esta nueva transmisión de datos también afecta a otros puntos del municipio.

En esa circunstancia se hallan muchos vecinos de Laviana. Pese a que la parroquia cuenta con varios puntos en los que ya hay instalada fibra óptica, como en Zeluán, en numerosas zonas no disponen aún de esa tecnología. En Endasa reside y trabaja Cristina Magide, lucense que desde hace dos años vive en la parroquia gozoniega, donde regenta una escuela de bonsais y cuyo modelo empresarial consiste, especialmente, en impartir talleres vía online. "Para mí es primordial contar con fibra óptica, ya que mi negocio se sustenta en internet", comenta Magide, quien hace tiempo tuvo que reducir los cursos y talleres que organizaba de forma online. "Hacer directos ahora mismo es imposible, no consigo una calidad de imagen mínima", cuenta. Durante este tiempo, ha intentado contactar en varias ocasiones con Adamo, la empresa adjudicataria de la instalación de la red de fibra óptica en Gozón. Sin embargo, como en el resto de los que lo intentaron, la respuesta nunca llegó. "Llevo desde febrero de 2023 pendiente de que se pongan en contacto. Dijeron que dos meses, pero no dan señales", critica.

Los vecinos de Laviana llevan varios años reclamando la llegada de la fibra óptica. El Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) auguró la llegada de la fibra a todo Gozón en 2020. Sin embargo, la pandemia retrasó los planes. Ese mismo año, en octubre, el director general de Innovación del Principado, Iván Aitor Lucas del Amo, explicó a los vecinos que los trabajos se extenderían a lo largo de 2021. Sin embargo, las labores por parte de Adamo no han llegado a buen puerto, según lamentan los afectados. Agustín García, presidente de la Asociación de Vecinos Enlaze, explica que se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con la empresa, sin recibir respuesta alguna. "Nos derivan a Oviedo, luego a Madrid y nadie sabe nada", comenta. En abril de 2022, envió un email para conocer el estado de la instalación, recibiendo como respuesta únicamente "acuse de recibo". "Yo dispongo de fibra óptica, pero el resto del vecindario no, por eso hay que seguir insistiéndoles", asegura.

Entre tanto, el regidor gozoniego, Jorge Suárez, remarca en que su objetivo es siempre que "todo vecino del concejo cuente con las mejores recursos". Del mismo modo que los vecinos, asegura haber intentado contactar con Adamo sin recibir respuesta. Por el momento, y tras la confirmación de la llegada de la fibra óptica en Maqua en el primer trimestre de año, Suárez señala que seguirá "insistiendo" por llevarla al resto del concejo.