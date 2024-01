El "apagón analógico" de telecomunicaciones llega a Illas: el concejo se rebela contra la idea de quedar fuera de cobertura

"El mayor problema que tenemos en Illas es la cobertura de los teléfonos móviles: cada día es más deficiente. Va a peor. Y, ahora, encima, nos vemos amenazados por la orden de Telefónica de acabar con el cableado de cobre sin más alternativa que la conexión vía satélite". El que habla es Alberto Tirador, el alcalde del municipio más rural de la comarca de Avilés.

La amenaza que refiere el Regidor es el anuncio de la multinacional de telecomunicaciones de celebrar el próximo día 19 de abril su centenario. Esta fiesta, señalan desde la compañía, "coincidirá con la culminación del proceso de transformación de su infraestructura fija". Esto quiere decir que para entonces "apagará todas sus centrales de cobre y será líder del sector entre las compañías europeas y latinoamericanas en completar esta transición". A esto añaden: "Cuando el proceso termine, se habrá conseguido una reconversión de la red que incluirá el cierre de un total 8.532 centrales".

"No puede ser esto, no puede ser que Telefónica esté avisando a los clientes de que quita el cable y no mejora la cobertura, sino todo lo contrario", denuncia Alberto Tirador. "Ellos dicen que retiran el cobre y que tenemos la cobertura móvil por satélite para seguir comunicándonos; pero en Illas, el concejo en que están ubicadas un montón de antenas que dan servicio a la zona central de Asturias, hay zonas a oscuras o con muy mala cobertura", recalca el Regidor.

Esta situación ya ha sido comunicada a la dirección general correspondiente, pero no parece que haya una solución cercana para el apagón que se avecina. Illas no es el primer concejo que cuestiona la decisión de Telefónica. En el polígono de Maqua (Gozón) recibieron también las cartas de la multinacional en las que se indica que esta próxima primavera se van a quedar sin teléfono por hilo de cobre.

El final del servicio analógico es un hecho que la compañía Telefónica está comunicando a sus clientes. "El problema es que la opción que nos dan no es la adecuada", continúa Tirador. Al problema de las llamadas se añade la carencia de fibra óptica; es decir, el servicio que da acceso a Internet. En Illas no es tampoco el mejor de los posibles.