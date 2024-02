Castrillón aprueba un tarifazo de basura del 31% y Gozón aplaza el suyo del 60%

Los gobiernos locales de dos de los ayuntamientos de la comarca rezagados en la aprobación de su tasa de recogida de basuras para 2024 –Castrillón y Gozón– llevaron ayer a Pleno una propuesta para subir el precio que cobran a los ciudadanos por la recogida y tratamiento de residuos. En ambos casos se plantearon subidas notables: del 31,25 por ciento en el caso de Castrillón y del 60% en Gozón. En ambos casos se aduce que estos «tarifazos» son consecuencia de la necesidad de adaptar el recibo a las exigencias de autofinanciación del servicio que ha impuesto una ley autonómica. Y en ambos casos la oposición –IU y el PSOE en el caso de Castrillón; el PP en Gozón– rechaza semejantes porcentajes de subida por «abusivos». Curiosamente, las subidas las plantean los mismos partidos que integran las oposiciones respectivas, pues en Castrillón gobierna el PP y en Gozón lo hace una coalición integrada por el PSOE e IU. Es decir, que lo que los partidos de izquierdas o de derechas critican en un concejo lo proponen en otro vecino.

El gobierno bipartito de Castrillón (PP-Vox) aprobó la subida de la tasa de basura en el concejo entre críticas de la izquierda. «Al PP le han bastado ocho meses de gobierno para traicionar a sus votantes y al resto de la ciudadanía de Castrillón subiendo los impuestos al aplicar un tarifazo por el servicio de recogida de basura», apuntó Iván López, portavoz del PSOE, que calificó la subida de «chapuza». IU se sumó a la críticas centrándolas en la «discriminación» que plantea la derecha al penalizar más a unos colectivos que a otros con el futuro recibo de la basura.

Vox votó, al igual que el PP, a favor, pero quiso dejar claro que si apoya el incremento de la tasa de basura es «para compensar en las arcas municipales la fuerte subida de la basura impuesta por Cogersa, el chiringuito socialista para tratar los residuos que en estos dos últimos años ha expoliado a Castrillón», dijo Rafael González, portavoz del partido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gozón no pudo someter finalmente a votación la modificación de la tasa de recogida de basuras por discrepancias entre la Tesorería y la Secretaría. Y es que el secretario del Consistorio consideró que era necesario contar con el informe de la tesorera. Sin embargo, esta no lo elaboró al no considerarlo preceptivo. O sea que la votación se aplazó hasta el viernes, cuando habrá una sesión extraordinaria con una propuesta del gobierno local (PSOE-IU) que se mantiene inalterable y que establece un 60 por ciento de subida de la tasa de recogida de basuras para las viviendas y domicilios de Gozón. El PP, en labores de oposición, también sigue firme en su rechazo a esa subida.