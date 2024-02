Avilés, cantera de ingenieros informáticos olímpicos

Un total de 25 estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) se dieron cita ayer en el colegio Santo Ángel de Avilés para participar en la primera jornada de la XIII Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias, que se celebrará el próximo sábado en Oviedo.

Eran las 9.00 horas cuando los participantes comenzaron a demostrar sus habilidades. Primero se desarrollaron las pruebas por equipos, y después las individuales. En esta Olimpiada Informática, los alumnos mostrarán sus conocimientos sobre hardware, lenguajes de programación, hojas de cálculo, etc.

Las pruebas en Avilés contaron con una colaboradora de excepción, Coral Izquierdo, ganadora en 2018, quien impartió el taller titulado "Introducción a la realidad virtual y aumentada". Recordó su participación en aquella edición, "lo nerviosa que estaba, muy nerviosa. Me lo había preparado muchísimo, y resulta que cuando llegamos allí había retos que no tenían nada que ver con lo que habíamos estudiado. Conseguí realizar algún ejercicio, pero es una competición, y el tiempo también cuenta". A quienes participan en las pruebas de este año los ve "muy animados y muy nerviosos, por eso me hacen recordar cuando yo participé".

Coral Izquierdo explicó que las pruebas "son las mismas para todos, con independencia de la edad, lo que varían son los tiempos, que son más amplios para los más pequeños". Y remarcó que a su entender, "no deberían ser los mismos ejercicios para todos, porque los pequeños los encuentran muy difícil y se corre el riesgo de que se desmotiven". Sin embargo, también destacó que "hubo quien se ha presentado por tercera vez, porque se ve que le motivan los retos".

Además de en Avilés, esta primera prueba se celebró de manera simultánea también en Oviedo y en Gijón. En total, más de 160 estudiantes participaron en una prueba que cumple su decimotercera edición y que está organizada por las Escuelas de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo (EII Oviedo y EPI Gijón), junto a los Colegios Oficiales de Ingenieros Informáticos e Ingenieros Técnicos y Graduados en Informática del Principado de Asturias.

Desde los colegios profesionales de ingeniería informática se explicó que la finalidad de la Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias es el fomento del interés del alumnado por la informática. Además, se busca impulsar las capacidades profesionales relacionadas con el sector, como la capacidad analítica, la resolución de problemas, el trabajo en equipo o la creatividad. Y añadieron que se apuesta por estas habilidades al considerarlas fundamental en la educación actual. Además, otro de los objetivos es la eliminación de los prejuicios de género en el sector; cada año se consolida la participación femenina en esta prueba.

La segunda y última jornada de la XIII Olimpiada Informática de Asturias se celebrará el próximo sábado en Oviedo. En la Escuela de Ingeniería Informática se desarrollará la prueba de robótica, mientras que la Facultad de Formación del Profesorado acogerá la ceremonia de clausura, donde se conocerán a los ganadores y ganadoras y a los representantes del Principado en la Olimpiada Informática Nacional, que se celebrará entre el 13 y el 15 de marzo en Sevilla.