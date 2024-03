Sánchez Murias, entrenador del Avilés: "Ante el Pontevedra va a ser una prueba estimulante"

El Avilés tiene mañana (17.00 horas) uno de los desplazamientos más complicados en lo que le resta de la temporada en Segunda Federación. El equipo blanquiazul visita el campo del Pontevedra, segundo clasificado, y lo hace en un buen momento de juego tras ganar con una contundente goleada (4-0) al Coruxo. Una victoria que les acerca a los puestos de promoción de ascenso, su gran objetivo.

El entrenador del equipo avilesino, Manolo Sánchez Murias, analizaba ayer los detalles de este encuentro, en el que además de contra el rival tendrán que luchar con una climatología adversa, algo que tampoco preocupa demasiado al técnico asturiano: "La referencia de los últimos partidos es que, aunque ha llovido bastante, el campo ha aguantado; nosotros estamos preparados para el escenario que podamos tener, sabiendo que el campo suele aguantar". Por lo tanto, Sánchez Murias explica que irán a Pontevedra pensando que el terreno de juego "estará en condiciones aceptables".

Uno de los asuntos que tiene que resolver Sánchez Murias es quién ocupará el puesto de Edu Cortina en el once titular después de que el mediocentro ovetense fuera expulsado ante el Coruxo: "Edu es un jugador importante, que nos da consistencia y ritmo en el centro del campo, pero ha habido partidos que no lo hemos tenido y el equipo se ha repuesto. Tenemos jugadores que están perfectamente preparados para suplirle", zanjó el entrenador. En cuanto a quién le suplirá, quiso mantener la incógnita: "Lo tengo decidido, pero no lo voy a comentar".

Sobre el rival con el que se las van a ver mañana por la tarde, Manolo Sánchez Murias se remite a la clasificación para señalar la dificultad que supone y su jerarquía en este grupo 1 de Segunda Federación: "Si no es el mejor, es uno de los mejores equipos; así lo dice su clasificación y su bagaje". Entre las virtudes de los gallegos citó "su juego, su capacidad para crear, su solvencia, la calidad de sus futbolistas. Tienen muchas cosas para considerarlo uno de los mejores equipos de la categoría", añadió.

Para superarlos, Manolo Sánchez Murias señaló que lo que tienen que hacer, "lógicamente", es "lo primero estar a un nivel muy alto, haciendo las cosas bien". A continuación, detallo que su jugador Alonso "defensivamente te exige mucho". La clave, para el entrenador del Avilés, será "manejar los momentos del partido y, sobre todo, creer en nuestras posibilidades, con convencimiento de que podemos ser competitivos contra cualquier rival".

Entre las cosas que le gustaron a Manolo Sánchez Murias del último partido de su equipo están "sobre todo ese convencimiento y decisión que tuvimos en la segunda parte; hay muchas cosas de las que somos capaces con esa mentalidad de ser ambiciosos, es una prueba estimulante y motivante". dijo. Si les viene o no bien subir la moral, Sánchez Murias lo relativizó: " No te sabría decir, hay que intentar conseguir la estabilidad, no pensar que esta todo hecho; ha sido una buena semana, tenemos un rival para dar otro pasito, tener ese convencimiento y pensar que el camino sigue".

El entrenador asturiano no esconde que la prueba de mañana será importante por el rival y por lo cerca están ahora (a solo dos puntos) de la promoción de ascenso a a Primera Federación: "Es un partido importante, en un escenario de entidad, va ase runa prueba estimulante", concluyó el técnico del conjunto de Avilés.