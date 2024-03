Castrillón aspira a completar este mandato la cirvunvalación de Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón ha avanzado con el Principado en el proyecto de construcción de una circunvalación de Piedras Blancas para conectar La Vegona, desde la llamada «rotonda de los barcos», situada en la viario que une la capital de concejo con Salinas hasta Las Castañalona.

El alcalde del municipio, Eloy Alonso, ha mantenido una reunión con el director de Infraestructuras del Principado, Manuel Calvo, en la que ha estado acompañado por la concejala de Desarrollo Económico, Interior y Seguridad, Nuria González-Nuevo, además del director de la Oficina Técnica, Álvaro Portela, entre otros.

La concejala explicó tras la reunión que el proyecto de circunvalación sería una solución a los habituales embotellamientos en los accesos a la capital del concejo y una conexión más directa a la zona costera –el barrio de San Francisco y Arnao– y el Aeropuerto de Asturias.

«Es uno de los proyectos fundamentales de nuestro programa y queremos ir poniendo los cimientos para que se pueda realizar cuanto antes, en este mismo mandato», señaló Nuria González-Nuevo Vázquez.

Además, el gobierno local ha trasladado al Principado la posibilidad de que les cedieran la CT-1 a su paso por Piedras Blancas, por las complicaciones que derivan a la hora de realizar reparaciones y solicitar permisos al tratarse de una vía de carácter autonómico. Una vez aprobado en el Pleno se solicitará al Principado que la CT-1 sea la nueva circunvalación de Piedras Blancas. También espera el gobierno del PP de Castrillón el respaldo económico de la Administración regional. Otro aspecto que también trasladaron durante el encuentro con los responsables de Infraestructuras del Principado fue la posibilidad de realizar una rotonda en la intersección en la avenida Eysines con la avenida Puente Martín «para dar fluidez al tráfico».

Durante la reunión también se abordó el proyecto de la Ronda Norte que dará nuevos accesos al puerto avilesino y sobre el la representación municipal castrillonense ha pedido que se tenga en cuenta su opinión para decidir el trazado último. «Queremos que se cuente con Castrillón, que se valoren todas las alternativas, y que no se use la conexión con el Hospital Universitario de San Agustín de Avilés como una excusa para elegir opciones de trazado que no son las más adecuadas», declaró la concejala de Desarrollo Económico.

Otro punto incluido en el encuentro entre ambas administraciones públicas tiene que ver con el arreglo de la carretera de La Plata cuyo asfaltado está muy deteriorado y para lo que está prevista una inversión de 840.000 euros. Conectaría con la senda fluvial que sale de la carretera AS-320. «Es un proyecto importante y hay que ponerse manos a la obra con ello», aseveró González-Nuevo. «Urgimos a que sea cuanto antes», concretó.