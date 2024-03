Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés: "Que se note la unión y la ilusión en el Suárez Puerta"

El Avilés afronta mañana (18.00 horas) en el Suárez Puerta uno de esos partidos que están marcados en rojo en el calendario. El equipo entrenado por Manolo Sánchez Murias recibe al Zamora, tercer clasificado y uno de los tres equipos, junto al Pontevedra y al Ourense, que están peleando por la plaza de ascenso directo.

El equipo blanquiazul llega en un buen momento a este partido, a tan solo un punto de la zona de promoción de ascenso y tras conseguir una victoria clara (2-0) ante el Vetusta. A pesar de todo, Manolo Sánchez Murias advierte de la dificultad que tiene el rival con el que se van a medir: "Zamora es un equipo súper competitivo, bien trabajado, que creo que tiene la capacidad de amoldarse y adaptarse a diferentes contextos, diferentes variables que le puede plantear el rival, o incluso puede adoptar diferentes estructuras, diferentes modos de atacar y de defender". En definitiva, "un equipo que concede muy poco, bien armado, defensivamente duro, sólido, un rival importante de esta categoría, como dicen sus números durante toda la temporada". El entrenador del conjunto blanquiazul asegura que es "un rival al que es difícil meterle mano, que juega muy bien sus armas, con jugadores para combinar, que busca rápido la portería contraria".

Entre las buenas noticias con las que afronta el equipo el encuentra está la recuperación total de Edu Cortina, que apunta a regresar al once: "La respuesta de Edu ha sido buena, el otro día se quedó fuera más por precaución que por otra coas, pero ha hecho una buena semana de entrenamientos". La recuperación de jugadores que sean muchos los que tenga para escoger: "Bendito problema para un entrenador que tenga quebraderos de cabeza para poder encajar las piezas y sabiendo que todos los componentes están rindiendo a un buen nivel. Es una buena tener ese dilema en un grupo con muy buen nivel y con jugadores que están mostrando que cada vez que tienen una oportunidad la quieren aprovechar", añadió.

Otro de los aspectos importantes será el apoyo de la afición, que se espera acuda en gran número al municipal avilesino: "Súper agradecido y súper orgulloso de tener ese respaldo, es un lujo y un privilegio que la gente se acerque a darnos su respaldo; es un partido importante y lógicamente la mejor manera de agradecer a la afición es respondiendo en el campo". Sánchez Murias quiso hacer un llamamiento a la unidad: "Dentro de ese empuje, ese calor, creo que siendo partícipe la afición de un mensaje de unidad, a nivel de equipo y de club queremos ser cada vez más fuetes". Por eso, pide que mañana "se note la unión y esa ilusión en el Suárez Puerta". Ellos, por su parte, tratarán de "conseguir una victoria que será muy importante en este tramo final".

