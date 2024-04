El Bollo atraca con éxito en El Muelle

"Todo va muy bien, pero las condiciones meteorológicas ya son otra cosa: hay mucho viento", señala Yolanda Núñez mientras Eolo, que es el dios de todos los vientos, hacía acto de presencia en la plaza Pedro Menéndez, uno de los dos nuevos espacios habilitados para la Comida en la Calle. Su amigo Iván Antolín tiró de ironía para remediar esa situación: "Para el próximo año hay que pedir un paravientos a la Alcaldesa. Con eso estaría todo solucionado". Las familias, las que tienen niños en edad de jugar en el parque, estaban encantadas. "Bueno, yo aquí ando liado con el nieto que no para y no me deja comer tranquilo en el parque (del Muelle)", apunta José Antonio Menéndez, uno de esos avilesinos que solía comer en El Carbayedo pero este año decidió "cambiar de aires, y nunca mejor dicho". "La cuestión es quejarse de algo, pero se está de cine; mientras no llueva todo va bien", añadió.

Un hombre fotografía a un grupo de personas que comió en la plaza Pedro Menéndez. | Ricardo Solís / I. G.

La explanada abierta tras la eliminación de la fuente de Pedro Menéndez permitió ayer congregar a cientos de avilesinos. Ramón Cuevas prefería que se hubiera mantenido la fuente, pero visto lo visto acudió a la Comida en la Calle acompañado de amigos. "Somos de la ‘Y’, unos de Oviedo, otros de Gijón y otros de Avilés", afirma la ovetense María González, que también celebró la nueva ubicación festiva. A la pequeña Marina Álvarez Núñez también le gusta la Comida en la Calle. Y más si se trata en un entorno con un parque infantil próximo como es el caso del instalado recientemente en Pedro Menéndez. "Se está muy bien", afirma la pequeña. Almu Albajara, que es del mismo grupo que Marina Álvarez, explicó que la elección de la plaza Pedro Menéndez para El Bollo fue "porque es una zona soleada y con parque cerca".

Salvo por el viento, que nada tiene que ver con la organización de esta multitudinaria fiesta, todo el mundo estaba feliz. "No entiendo las quejas cuando el objetivo de toda fiesta en pasarlo bien, pero hay gente para todo", destaca Manuel Martínez, que había reservado plaza en la plaza del Carbayo "como siempre" pero se tuvo que conformar con la del parque del Muelle. "Qué más da dónde nos toque, el rollo es divertirse: tenemos sidra, chorizos, empanadas y tortilla, ¡qué más podemos pedir a la vida!", expresa el avilesino, encantado con las ubicaciones recién estrenadas.

Y con esas, algunos avilesinos plantearon la posibilidad de abrir más espacios para futuras ediciones. "Podemos crecer y sumar más de 15.000 personas y no sería descabellado ocupar más zonas peatonales", afirmaron María Pérez y Enol Gutiérrez, que no dudarán en reservar plaza en El Muelle para 2025. "Si tienes críos, este es un sitio ideal", rematan.

