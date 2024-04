Ferrera, el lugar para los "despistaos": así se ha vivido la Comida en la Calle en el emblemático parque

"Es imposible que nos organicemos para poder coger una mesa, por lo que lo mejor es venir aquí". Cuando eres un poco desastre, no hay nada mejor que la libertad que aporta el Parque Ferrera. Por eso cientos de jóvenes se reunieron ayer en sus praos para disfrutar de la Comida en la Calle. "Somos un poco desastres y no nos ponemos de acuerdo, por lo que la mejor idea siempre es venir aquí", confirma Paula Ortega, que junto a sus amigas era una de las más animadas en el parque. "Aquí es un sitio donde nos juntamos todos los chavales y estamos a nuestra bola, nadie nos dice nada si nos pasamos un poco con el ruido", apunta la avilesina.

Mientras sonaban cumbias y canciones de C. Tangana, entre otros artistas, los más jóvenes arrancaban a escanciar sidra. "No es una buena Comida en la Calle si no se toman unos cuantos culinos", comenta Lara Saavedra, aunque su grupo no solo tenía bebida. "Quedamos mis amigas y yo a las diez de la mañana para cocinar juntas y así venir con todo", señala. A escasos metros estaban Adrián López y Maite Santos, que esperaban ansiosos a sus amigos. "No es que no seamos capaces de organizarnos para quedar, es que directamente no nos da ni para venir todos a la misma hora", bromean ambos avilesinos, que se afanaban en encontrar un sitio entre los árboles para evitar el fuerte viento. Por muy desorganizado que seas, en Ferrera siempre encontraras un hueco.

