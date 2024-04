El Valey se llena de lujo indiano

"Esta exposición es una relación entre lo real, lo que se puede tocar, y la fantasía, aquello con lo que podemos soñar y acaba convirtiéndose en una obra de arte". David Heres inauguró ayer en el Valey de Piedras Blancas, junto a Rosa Rubio, concejala de Cultura de Castrillón, la exposición "Casonas de Indianos–Palacios Novelescos", que reúne una serie de recreaciones de viviendas que se puede visitar hasta el 26 de abril de manera gratuita.

"Las casonas de indianos me atraen desde hace años y es por eso por lo que he diseñado algunas de ellas en gran formato para apreciar todos los detalles", apuntó Heres quien, a diferencia de su anterior exposición, esta vez también cuenta con palacios entre sus obras. "Los palacios novelescos surgen de mi imaginación como respuesta a esas mansiones, palacetes , villas... con las que albergan cierta semejanza y que yo he diseñado para que permanezcan como obras arquitectónicas únicas e irrepetible", indicó el autor.

Un detalle de la exposición. | M. Villamuza / Noé Menéndez

Esta nueva exposición tiene un nexo con su anterior colección, titulada "Casas, villas, Chales, Palacetes, Mansiones", ya que se mantienen nueve de las once obras expuestas anteriormente, e incorpora cuatro nuevas obras de palacios, –Palacio Azul, Palacio Rojo, Palacio Verde y Palacio Rosa– "que han sido creadas merced a mi inagotable admiración por estas excepcionales y únicas construcciones tanto si son reales como ficticias", subraya Heres.

Además, el autor ha comunicado al Ayuntamiento de Castrillón la cesión de una de las obras, la correspondiente a la Casona de Don Juan, en Arnao, una de las obras arquitectónicas más características de todo el municipio. El inmueble está compuesto por dos bloques rectangulares unidos por un corredor transversal volado. El edificio principal se levantó en 1880, de estilo neorrenacentista, y tiene el tejado de cinc, como la mayoría de los edificios construidos por la Real Compañía Asturiana de Minas en Arnao. En 1903 se construyó el otro pabellón, mucho más sencillo.

