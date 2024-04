Llamada sindical a la "unidad social y política" ante la "falta de compromiso" con Avilés

Rechazo rotundo y una garantía clara por el sostenimiento de los puestos de trabajo. Estas son las demandas de la parte sindical ante el anuncio de la dirección de Saint-Gobain del cese total de actividad de la división de Sekurit Avilés. La empresa, advierten desde la Federación de Industria de CC OO de Asturias, "no puede pretender de nuevo destruir el empleo para maximizar sus beneficios en lugar de apostar por poner los medios para garantizar a futuro tanto los puestos de trabajo como la propia actividad, algo que en el pasado reciente ya se demostró que es posible".

CC OO realizó un llamamiento a la "unidad social y política" para "combatir" una medida que supone "un nuevo mazazo" a la actividad industrial que tanto ha sufrido por parte de multinacionales "sin escrúpulos que a las primeras de cambio optan por este tipo de medidas en lugar de ofrecer alternativas".

El sindicato asegura que iniciará todos los contactos posibles con el resto de agentes políticos y sociales para, con el apoyo de la ciudadanía, poder revertir las intenciones de empresa "y plantar cara a tan desproporcionada actuación".

Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores SOMA-FITAG-UGT también valoraron la "triste noticia" que comunicó el director de Recursos Humanos de Sekurit, Héctor Fernández, en el marco de la reunión trimestral para conocer la marcha de las instalaciones. "Argumentó la falta de carga de trabajo y motivos económicos", subrayaron al tiempo que valoraron el hecho de que la empresa se haya comprometido a hablar en un tono "cordial e informal" antes de abrir un período de consultas oficialmente. Y agregaron: "La reunión que teníamos planteada para hablar de Glass fue aplazada durante una hora por parte de la dirección, argumentando que para ellos ha sido un shock la noticia del cese de actividad de Sekurit".

SOMA-FITAG-UGT tenía convocadas asambleas para informar precisamente la marcha de las divisiones de Glass y Sekurit, pero debido a la comunicación de la empresa fueron canceladas. Para hoy están previstas sendas asambleas de trabajadores, a las once de la mañana y las cinco de la tarde para informar sobre el cese de actividad en parabrisas de Avilés.

José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, recordó que hace tiempo venían denunciando "una tendencia preocupante", que se inició, explicó, con el desmantelamiento del centro de I+D+i que la compañía tenía en Avilés. "No había ni compromiso ni inversiones de Saint-Gobain con Asturias y, lo que nos parecía más preocupante, no se acababa de poner encima de la mesa un plan industrial para Avilés que garantizase la viabilidad de la compañía". Alperi remarcó que siempre habían exigido ese plan industrial para acompañado de las inversiones necesarias para dar estabilidad y empleo de calidad. "Pero nunca llegó", se lamentó el sindicalista, quien garantizó que continuarán del lado de los trabajadores.

En la sección sindical de CSI en Saint-Gobain manifestaban hace escasas fechas que "la compañía no acaba de apostar por Sekurit Avilés". "Vemos", decía, "cómo el almacén se vacía pero los racks no retornan a la misma velocidad que se expiden". El presupuesto seguí siendo el mismo y sin certezas de que fuera a variar, lo que hizo encender las alarmas ya a finales del año pasado. Pero no por esperada la noticia de ayer cayó como un jarro de agua fría entre los trabajadores.

Para el 18 de abril estaba prevista una concentración a las puertas de la fábrica, a las doce de lamañana y a las cuatro de la tarde. Las circunstancias son ya muy distintas a diez días de esas convocatoria. La plantilla tendrá que pelear ahora por el sostenimiento del empleo.

Fuentes conocedoras del proceso explicaron que además de la posible recolocación de trabajadores en la división de Glass o en otras plantas de la compañía también podría budcarse un acuerdo para ir a otras empresas del sector.