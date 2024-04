Impulsan un proyecto musical para que los mayores expresen sus emociones

Avilés acogerá el jueves 25 de abril la gira del proyecto de salud comunitaria "La vida sigue igual" con una doble función: a las 12.00 horas, en el Centro Social de Llaranes, y a las 17.00 horas en el Centro de Mayores de Las Meanas. La propuesta busca poner la música el servicio de las personas mayores para mejorar su calidad de vida y ofrecer un canal más de expresión, que les permita manifestar sus emociones y su protagonista es Alejandro Luaces, quien interpretará boleros, música melódica latinoamericana, música francófona, italiana, coplas, tangos, pasodobles, música tradicional... que evocará los años de juventud de las personas de edad.

Más allá del valor consolidado y reconocido de la música como herramienta de intervención clínica u hospitalaria, "La vida sigue igual" se define también como un proyecto comunitario, donde la música en vivo y el canto se vinculan a la historia de vida colectiva y a la cultura tradicional, promoviendo la creación de redes apoyo seguras y gratuitas. Otro de los objetivos es visibilizar el complicado contexto económico, relacional y social en el que viven millones de personas de edad en toda España y la UE.

La gira de "La vida sigue igual" ha recorrido en 2023 todo el territorio español (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Canarias...) en colaboración con gobiernos autónomos, comarcas y ayuntamientos, conociendo así la situación general de este colectivo en el anterior proyecto: "La flor de la canela".

La propuesta es una continuación del proyecto de salud comunitaria "Se me olvidó que te olvidé", iniciado en 2014, así como del proyecto intergeneracional "Gracias a la vida" desde 2021, coordinador por Luaces y que pretende conseguir mejoras reales en la vida de las personas, estén o no institucionalizadas o no.

