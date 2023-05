"Suki" es un perro con mucha historia. Su aspecto pudiera ser de un Platero perruno. Es lanudo, blanco, con ojos profundos y brillantes de color azabache, y cuando te mira capta en silencio lo que hay en tu interior.

"Suki" es un perro con mucha historia y un ejemplo de resiliencia. Fue adoptado cuando murió su cuidadora en el hogar anterior. Superó esa circunstancia por el cariño que le proporcionaron en su nueva casa, pero un día de paseo, fue atacado por otro perro de un tamaño muy superior al suyo y con gran agresividad. "Suki" casi pereció en las fauces de ese animal. Y es aquí donde quiero establecer una alerta: Cómo pueden consentir las personas responsables que se abalancen así, sobre personas o animales, y no prevean esa situación, sobre todo, cuando ya respondieron violentamente en otras ocasiones.

Yo creo que cuando iba al lado de "Suki" en su paseo, él sabía que iba a suceder esto, que iba a escribir su historia. "Suki" andaba sin demasiada dificultad, a pesar de que, durante largo tiempo, tuvo sus patas traseras vendadas y no podía hacerlo; pero al llegar a una casa en la que había un gran perro, ante mi asombro, arrastró de nuevo sus patas traseras, no sé si porque estaba nervioso o representaba, lo mejor que podía, la situación en la que había estado anteriormente, por el daño que le había ocasionado aquel salvaje cánido. Fuese ansiedad o representación, su dueña lo elevó en sus brazos sobre la verja metálica de la casa, en la que residía ese otro enorme animal. "Suki" ladró con todas sus fuerzas, a pesar de que a ese otro no se le veía por ningún lado.

En fin, así se hace, "Suki". Hay que superar esos envites reales o imaginarios, enfrentarse a ellos, no atemorizarse y seguir con valor nuestro camino y ser felices, porque hemos superado el dolor de la agresión y hemos vencido, disfrutando de la luz que a veces se vislumbra tras las nubes, y de ese arcoíris que ahora nos regala la lluvia, porque si seguimos aquí, "Suki", es solo por nuestra capacidad de superación y amor a la vida, en este devenir natural verde y plagado de oleajes.

Que nadie nos detenga, "Suki", en esta nueva oportunidad de ser y sentir que somos libres, a pesar de nuestras limitaciones y de que aceche la irresponsabilidad, la amenaza y la fiera. Somos valientes, "Suki", y eso se nos nota en nuestra forma de mirar.