“Me apena que Somos e IU prefieran negociar con la derecha que con el gobierno socialista”

Amelia Fernández, regidora de Carreño, ha logrado finalmente sacar adelante los presupuestos municipales y no perder la Alcaldía, pese a que tras rechazar la oposición el respaldo a las cuentas decidió someterse a una cuestión de confianza. Al final, salvó el bastón de mando y el presupuesto en una operación no exenta de riesgo de la que habla ahora con LA NUEVA ESPAÑA, una vez superada.

–Tras no poder aprobar las cuentas, planteó una cuestión de confianza y se arriesgó con ello a una moción de censura. Concluido el plazo para su presentación sin que se haya producido, ¿cómo valora todo lo sucedido?

–Me apena profundamente que algunos grupos políticos den la espalda a la voluntad de las urnas. Es inconcebible que teniendo mayoría los grupos de izquierdas en la actual Corporación, IU y Somos prefieran negociar con la derecha a negociar con el gobierno socialista. Desgraciadamente, las fuerzas de izquierdas en nuestro concejo se han instaurado en el bloqueo y el pasotismo, no vienen al Ayuntamiento salvo que les convoque a pleno o comisiones, no proponen alternativas y ante propuestas socialistas se parapetan en el no.

–¿No tuvo miedo de perder la Alcaldía?

–Siempre fuimos claros, no estamos aquí para calentar banquillo, ni dedicarnos al “y tú más”. Intentamos llegar a acuerdos, pero viendo que pasaba el tiempo y que había un riesgo de seguir bloqueando la situación utilizamos una herramienta que permite la normativa. Eso lo hicimos por una responsabilidad clara con el municipio. Nos tocaba dar ese paso, no había alternativas. A IU le faltó tiempo para anunciar públicamente su candidatura a la Alcaldía pero no trabajaron nada. Se olvidaron de decirnos qué tipo de presupuesto querían ellos y el resto de los grupos para Carreño.

"No dejamos de intentarlo con las Casas de Perán, pero no estaba en nuestras manos"

–Los tres grupos de la oposición rechazaron en bloque el documento. ¿No hace ninguna autocrítica por no haber logrado ningún apoyo?

–Lo intentamos hasta el último minuto. Comenzamos la negociación, que duró cuatro meses, con un capítulo de inversiones que estaba en blanco para que pusieran sus aportaciones. Incluimos alguna de las aportaciones que ellos pedían, pero el presupuesto estaba muy limitado, Carreño no es ajeno a la realidad. Hay una subida del gasto corriente, ¿cómo lo íbamos a afrontar con un presupuesto prorrogado? Por eso intentamos que entrasen en razón hasta el último minuto e incorporamos algunas cosas que se habían pedido. Todos veíamos que pasaban los meses y que estábamos en riesgo de perder una situación económica muy buena para el Ayuntamiento. Tuvimos que dar ese paso por responsabilidad, por un interés general. Nosotros hicimos el trabajo, que fue hacer un presupuesto. Como no presentaban propuestas, presentamos la nuestra. No había alternativa.

–Se acusa al gobierno local de poca capacidad negociadora.

–Eso se desmonta muy fácil. Gobernamos en minoría, por lo tanto, para sacar propuestas adelante estamos acostumbrados a negociar. El presupuesto del año 2020 se aprobó por unanimidad, en plena crisis sanitaria y con muchas más dificultades que ahora para poder reunirnos. Las ordenanzas también se pactaron. Estamos acostumbrados a negociar. ¿Qué cambió de entonces a ahora? Pues que a algunos grupos políticos de Carreño no les interesa ya el día a día de la gestión municipal porque están inmersos en su campaña política enfocados únicamente en las próximas elecciones municipales.

–Estamos a un año de esas elecciones. ¿Querrá repetir como candidata del PSOE a la Alcaldía?

–Es pronto para decidirlo. Tengo un compromiso claro con el PSOE y con Carreño. Me preocupa y me ocupa lo que ocurre en Carreño y voy a estar siempre a disposición del partido, pero creo que es algo que todavía no es momento de decidir. Nos queda un fin de mandato en el que hay muchos proyectos que afrontar y ahora mismo estoy centrada en terminarlo y cumplir con las expectativas de la gente que nos dio la confianza en las urnas.

–Demolición de las Casas de Perán. ¿No se pudo hacer nada por impedirlo?

–Los únicos que quisieron salvar esas viviendas a través del plan general de Carreño fueron los gobiernos socialistas. No hemos dejado de intentarlo en el marco de la ley. Prueba de ello es que cuando se redactó el Plan General se incluyeron en él, pero Costas, exigió sacarlas ya que estaban en terrenos suyos en el dominio público marítimo terrestre. No es una decisión que esté en manos del Ayuntamiento de Carreño, porque es una decisión que viene en virtud de una sentencia y la está ejecutando una autoridad ambiental estatal. Costas está actuando para defender un interés general y en base a una sentencia. No se puede pretender un urbanismo a la carta.