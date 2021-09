Con la cara descubierta, sin guantes y con prisa: así están asaltando los comercios de Sama

Y ahora será más fácil, porque uno de los asaltantes aparecen a cara descubierta en una grabación de las cámaras de seguridad de uno de los locales afectados. Se trata de un establecimiento hostelero. En el vídeo se ve cómo el hombre –que parece joven– accede al local mediante el método del “alcantarillazo”. Es el “modus operandi” que han seguido, durante las últimas dos semanas, en todos los asaltos.

Se trata de la fractura de un cristal del escaparate con la tapa de una alcantarilla de la calle. Una vez dentro, el asaltante corre directo a por la caja registradora y sale con ella. Vuelve a entrar en el local y coge un equipo informático que, según los denunciantes, finalmente destrozó. No se cuida de no ser reconocido y tampoco de no dejar huellas. El asalto es muy rápido: aproximadamente treinta segundos.

“No tienen cuidado de que no los vean y actúan con total impunidad”, señalaron ayer, indignados, representantes del sector afectado. Llevan actuando dos semanas. Uno de los primeros locales afectados fue la peluquería “La Suite”. Uno de sus propietarios, Chus Fernández, explicó que “el ladrón trató de romper el cristal con una alcantarilla, pero como no conseguía que se quebrara, reventó los junquillos (molduras) hasta que consiguió tirarlo abajo”. Una vez dentro, “fue directamente a por la caja registradora, no se llevó más cosas, pero sí provocó varios destrozos”. Los hechos se produjeron en torno a las once de la noche. “Habíamos cerrado a las diez, por un poco más nos coge dentro de la peluquería”, señaló. El empresario fue avisado por un vecino. “Me dijeron que había entrado una persona vestida de negro con capucha, pero cuando llegamos no pudimos dar con él”.

En la larga lista de comercios afectados figuran una tienda de material deportivo y un estanco (en ambos casos, los asaltos se quedaron en intentos), entre otros. Además de varias cafeterías. El temor de los comerciantes por su seguridad llega a tal punto que ya revisan las tapas de las alcantarillas próximas a los locales: “Si están sueltas extremamos las precauciones para evitar que entren”, afirmaron.

Reclaman una actuación rotunda de las fuerzas de seguridad y piden la colaboración ciudadana. Para esto último han creado la campaña “¡Basta ya!” en redes sociales. Señalan que “los sectores del comercio y hostelería de Sama demandamos más vigilancia en nuestras calles ante la oleada de robos que estamos sufriendo estos días, nos tienen totalmente abandonados a nuestra suerte”. Consideran que, al haberse perpetrado siempre con el mismo método y en fechas cercanas, todos los asaltos están relacionados. “Tienen que estarlo a la fuerza”, concluyen.