La obra de acceso al futuro ferial de los Talleres del Conde afectará al campo de Ganzábal

La obra de construcción de los accesos al futuro recinto ferial de los Talleres del Conde en Langreo obligará a desplazar temporalmente el cierre del estadio de fútbol Nuevo Ganzábal en la zona más próxima al centro deportivo Juan Carlos Beiro. También se tendrá que desmontar de forma parcial la edificación destinada a bar en las instalaciones. En ambos casos, una vez finalicen las obras se repondrán las estructuras afectadas, según refleja el proyecto.

La construcción de los accesos subterráneos a los terrenos de los Talleres del Conde es el segundo de los tres proyectos centrados en el área que se pondrá en marcha. El primero fue la descontaminación de los terrenos, que ejecuta la Consejería de Medio Ambiente y está próximo a finalizar.

Recientemente se licitó la obra para construir el vial y las aceras bajo las vías de Renfe para acceder al recinto, que tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros. La tercera de las actuaciones programadas es la rehabilitación de las naves para transformarlas en un recinto ferial, que está pendiente de ser licitada. Los tres proyectos serán financiados con cargo a los fondos mineros del Plan del Carbón 2013-2018, con un coste cercano a los seis millones de euros. Para ejecutar los trabajos de los accesos, rodado y peatonal, se demolerá el muro de cierre contra las vías de Renfe. También, debido a la profundidad de la excavación que se alcanzará en la zona, se optará por colocar de forma provisional una pantalla de micropilotes en la esquina suroeste del campo de fútbol.

En el proyecto del acceso se incluye la apertura de una senda peatonal tras superar las vías de la línea de Renfe Oviedo-El Entrego, girando hacia la izquierda. Conectará con el paseo fluvial, con una sección de 1,80 metros en el tramo paralelo al trazado ferroviario y de 3,50 en el tramo final. Para una posterior fase quedaría otra conexión adicional con esa senda que discurre junto al río Nalón, que rodearía por el sur el recinto ferial, según recoge el proyecto.

La pasarela peatonal sobre las vías que se llegó a plantear para conectar el futuro recinto ferial y la estación de autobuses no se incluye en el proyecto. El gobierno local aludió a “problemas técnicos, a su pendiente” para no incorporarla aunque no descarta abordarla más adelante. El plazo de ejecución de la obra será de trece meses. El vial de acceso constará de dos carriles de 3,50 metros cada uno y una acera de 3 metros en su margen derecha y permitirá aparcamiento en línea en algún tramo. Se construirá entre el centro deportivo Juan Carlos Beiro y el campo de fútbol Nuevo Ganzábal.

Una vez superadas las vías, el vial girará hacia la derecha para desembocar en el lateral de las naves en un aparcamiento con cerca de un centenar de plazas. También incluye el proyecto un nuevo acceso al centro deportivo, por la zona norte y una conexión con carril bici entre la senda fluvial y el futuro bulevar que se generará cuando concluya el soterramiento de las vías de Feve.