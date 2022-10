Mieres congela las tasas e impuestos municipales por noveno año consecutivo

El gobierno de Mieres anunció ayer en sesión plenaria la decisión de congelar las tasas y ordenanzas locales por noveno año consecutivo. Los gestores de IU asumen que las familias se han enfrentado a "tres años terribles", pero advierten que la inmovilidad fiscal no se puede sostener mucho más tiempo: "Estamos en una situación económica que ya nos obliga a dejar de hacer inversiones y actividades para poder afrontar el aumento de los gastos energéticos, que en el caso del gas son inasumibles", apuntó el vicealcalde y portavoz del gobierno, Manuel Ángel Álvarez.

El Ayuntamiento congelará un año más las tasas, pero de bajar impuestos no quiso casi ni hablar, aunque tuvo que hacerlo para replicar al PP. Los populares sostienen que la situación del municipio obliga a ir más allá de una congelación fiscal. Así, ayer defendieron en el Pleno la necesidad de bajar las obligaciones de los mierenses en la misma cuantía en la que suba el IPC a final de año. "Si cada año el presupuesto deja tres millones de remanente sin gastar es que algo se está haciendo mal", remarcó el portavoz del PP, Fernando Hernández.

El gobierno local se aferra al aumento de los costes energéticos para no ir más lejos de la congelación fiscal. La linea roja se pone en poder seguir prestando servicios. Los gastos son cada vez mayores para el Ayuntamiento y los ingresos no suben: "Con los tributos que percibimos del Estado no se cubre ni el pago de las nóminas de los trabajadores municipales", apuntó Manuel Ángel Álvarez. Pese a que ha detectado que hay servicios que corren el riesgo que entrar en desequilibrio en la balanza de gastos e ingresos, la actual situación económica invita a posponer cualquier tipo de incremento de tipo fiscal: "Hay familias que se han visto muy afectada por las medidas derivadas de la pandemia, primero, y de la crisis energética, ahora, por lo que entendemos que no es el momento de actualizar ciertos recibos", explican desde el gobierno local.

La anunciada novena congelación fiscal encadenada en Mieres llegará acompañada "de un importante paquete de bonificaciones con el objetivo de que las personas y familias con menos recursos paguen menos". Por ejemplo, las bonificaciones en la tasa de ayuda a domicilio han supuesto este año 832.000 euros de ahorro a los usuarios de un servicio "que promueve la autonomía personal y familiar de las personas mayores propiciando la permanencia en su vivienda y su entorno y que incluye acciones de apoyo doméstico en el hogar, apoyo personal, psicosocial y sociocomunitario".

El grupo municipal del PSOE tampoco está a favor de una bajada de impuestos en el municipio de Mieres: "Hay otras fórmulas", señaló la portavoz municipal del principal partido de la oposición. "Necesitamos impuestos progresivos que garantice poder seguir prestando servicios", subrayó al respecto Gloria Muñoz. Y añadió: "Nuestra responsabilidad es la de prestar los mejores servicios posibles con el menor coste. Para ser equitativos habrá a quien haya que bonificar y, por desgracia, habrá también que subir los impuestos a quienes tienen rentas y patrimonio".

Por su parte, el PP lleva años demandando en Mieres una rebaja de los impuestos, aunque nunca hasta ahora había planteado una reducción del calado como la que ayer se planteó en el Pleno municipal. Técnicamente, los populares piden una deflactación impositiva. El portavoz municipal del partido explicó en pocas palabras lo que recoge la iniciativa popular: "Ahora toca adecuar los impuestos al IPC para que los mierenses no pierdan poder adquisitivo con la inflación, por lo que no es suficiente con no subir la contribución, siendo necesaria una rebaja equivalente a lo que suba el IPC".

Emutsa recibirá 104.000 euros más por el aumento del coste de los combustibles

El Ayuntamiento anunció ayer una nueva inyección económica para mantener a flota la empresa municipal de transportes (Emutsa). En concreto se trata de una aportación de 104.000 euros. El trámite ha sido necesario, según el gobierno local, ante la subida del precio del combustible, "sumada a la subida general de suministros imposible de prever en octubre de 2021", momento en el que se aprobó la previsión de cuentas de Emutsa para este año. Los 104.000 euros también permitirán afrontar la subida salarial para los trabajadores públicos fijada por el Gobierno central para este año, y que, según está previsto, se aprobará hoy mismo en el Consejo de Administración de la empresa municipal, al que también se llevará la previsión de cuentas para el año 2023 que, adaptada al actual escenario de precios, prevé una aportación municipal de 1.344.000 euros, un 6,4% más que en 2022. "Un incremento marcado también por el gasto en combustible y en otros suministros, teniendo en cuenta también que la previsión es alcanzar el 85,2% de la cifra de viajeros de la media de los dos últimos ejercicios antes del covid, ya que cabe recordar que el transporte público se ha visto muy afectado por la pandemia, sin llegar aún a recuperar a nivel general los datos previos de uso del mismo". Los gestores municipal recalcan que el precio de los billetes de Emutsa lleva una década congelado con el objetivo "de facilitar el uso del transporte público a toda la ciudadanía".