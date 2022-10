El PP pide bajar todos los impuestos en Mieres en el porcentaje que suba el IPC

El PP de Mieres propondrá en el próximo Pleno municipal una rebaja generalizada de impuestos en el concejo. Los populares sostienen que la situación del municipio obliga a ir más allá de una congelación fiscal. Así, defiende la necesidad de bajar las obligaciones de los mierenses en la misma cuantía en la que suba el IPC a final de año. En el caso concreto del IBI, el PP reclama además bonificaciones para familias numerosas en aquellas propiedades que sirvan como primera vivienda.

La agresiva propuesta del PP de Mieres responde a un plan de choque el partido percibe que el concejo necesita: "La única de manera de frenar el agudo despoblamiento que sufre el municipio es reducir la asfixiante presión fiscal que aplica el Ayuntamiento", señaló ayer Fernando Hernández. El portavoz popular pone como ejemplo el tipo impositivo que el Consistorio mierense aplica al IBI, el más alto de los grandes concejos asturianos. En Mieres al IBI urbano se le aplica un gravamen del 0.854, sensiblemente por encima de lo que se fija en Langreo (0,68), o Avilés (0,66), muy superior al de Oviedo (0,54) o Siero (0,56) y casi el doble de lo asignado en Gijón (0,45).

"Con la actual presión fiscal Mieres no puede atraer población, ya que las familias jóvenes prefieren instalarse en otras zonas de la región", sostiene Hernández. El PP afirma que en el concejo de Mieres, además de la crisis económica y la inflación, "nos encontramos con una presión fiscal que grava a los vecinos con una intensidad mucho mayor que en el resto de Asturias". En este contexto, consideran necesario que desde el Ayuntamiento se adopten medidas fiscales "que disminuyan la alta presión que viene aplicando para ayudar a los vecinos a pasar estos malos momentos".

El PP lleva años demandando en Mieres una rebaja de los impuestos, aunque nunca hasta ahora había planteado una reducción del calado de la que se pedirá en el Pleno. Técnicamente piden una deflactación impositiva. El responsable económico del partido en Mieres, Enrique Fernández, explicó ayer en pocas palabras lo que recoge la iniciativa popular: "Ahora toca adecuar los impuestos al IPC para que los mierenses no pierdan poder adquisitivo con la inflación, por lo que no es suficiente con no subir la contribución, siendo necesaria una rebaja equivalente a lo que suba el IPC".

El análisis

El PP percibe que muchas familias y empresas del municipio de Mieres han visto mermados sus ingresos por diferentes motivos. "Hablamos de que la pérdida de empleo, los ertes, la incontrolada subida de los precios de los alimentos, de la luz, de los carburantes y una inflación muy elevada están dificultando la vida de muchas familias y la permanencia y estabilidad de un gran número de negocios". Bajo este análisis, los populares defienden que Mieres debe dejar de ser uno de los municipios "donde más pagan los vecinos en concepto de impuestos, tasas y precios públicos".