La protesta por el corte de la línea de Feve llega a Oviedo: "Puede suponer su muerte"

Las movilizaciones convocadas por el Movimiento social del Nalón y Siero en defensa del tren, que aglutina a una veintena de organizaciones, se trasladaron ayer a Oviedo, a las puertas de la Delegación del Gobierno. "Nos queremos hacer oír y trasladar nuestra defensa de la línea ferroviaria de Feve Gijón-Laviana", aseguró Esther Barbón, representante del colectivo y secretaria general de CC OO del Nalón.

Los asistentes a la concentración en la plaza de España reclamaron que se acorte lo máximo posible el tiempo en el que permanecerá cortada la circulación entre Pola de Laviana y El Berrón para abordar la renovación de la vía, que se inició el 1 de septiembre y concluirá el 15 de marzo, y plantean recurrir a una interrupción del tráfico solo por la noche como en el otro tramo. También pidieron que se reduzca el tiempo de desplazamiento en el transporte alternativo (un autobús) habilitado mientras se ejecutan las obras dado que es "inasumible".

La situación actual "puede suponer la muerte de la línea" ya que los usuarios buscan otras alternativa de transporte, sostiene el movimiento social, que ya ha protagonizado concentraciones ante los Ayuntamientos del valle del Nalón por los que discurre la línea (Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana). La protesta de ayer no será la última que se organice si la situación no varía, apuntó Esther Barbón: "Seguiremos hasta que existan tiempos en el transporte alternativo adecuados a esta época que vivimos".

El viaje entre Pola de Laviana y Gijón llega a durar dos horas en algunas frecuencias. "Nos retrotrae al siglo pasado, al tren de vapor", incidió. El colectivo ha solicitado dos reuniones a la Delegada del Gobierno, Delia Losa, una de ellas en verano, indicó. "Hasta ahora obtuvimos la callada por respuesta. Si no tenemos contestación seguiremos", añadió la secretaria general de CC OO en el valle del Nalón, que intervino en el acto junto al coordinador de IU en Langreo, David Álvarez, y la secretaria general de CC OO en Siero y Piloña, Bibiana Martínez.

En la línea Gijón-Laviana el corte del tráfico ferroviario es total desde El Berrón y en todo el recorrido por el valle del Nalón durante seis meses y medio desde el pasado 1 de septiembre. Desde la localidad sierense a Gijón el cierre es parcial, durante la noche. Eso provoca que el trayecto se cubra en algunos servicios en autocar en su totalidad y en otros se combine con el tren.

La secretaria general de CC OO de Siero y Piloña, Bibiana Martínez, aseguró que "no se puede comprender que en el tramo entre El Berrón y Laviana el corte sea total". "Hay muchas personas que utilizan el tren para ir a trabajar y a estudiar y los horarios del transporte alternativo no son aceptables", apuntó. Los primeros efectos del "excesivo tiempo de viaje" en el autobús que sustituye al tren ya se notan, resaltó Esther Barbón. "Aumentó el número de viajeros de la línea de autobús que cubre el trayecto entre Laviana y Gijón y se reforzaron los servicios mientras que el autocar habilitado por Feve va prácticamente vacío", sostiene.

"No puede ser que seamos los únicos que no nos podemos beneficiar del bono gratuito que ofrece el gobierno del Estado para viajar en Cercanías porque los tiempos de desplazamiento son inasumibles en los tiempos en los que estamos", dijo para añadir que atender a las peticiones trasladadas es "solo cuestión de voluntad política". El coordinador de IU en Langreo hizo hincapié en el "riesgo que existe de cierre de la línea por quedar sin usuarios". Álvarez, al igual que la Plataforma para el Soterramiento de las Vías en Langreo, considera que "la obra del soterramiento no se ha iniciado, es parte de los otros trabajos" pese a que el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha confirmado que está trabajando desde principios del verano.

"El soterramiento tiene que terminarse cuando las obras de mantenimiento de la vía", dijo. A la protesta asistieron el secretario general del PP de Asturias; Álvaro Queipo, el coordinador regional de IU, Ovidio Zapico; los diputados de Podemos, Rafael Palacios y Daniel Ripa; el parlamentario de Cs, Sergio García; el secretario regional de CC OO, José Manuel Zapico; junto a ediles de los concejos del Valle por los que discurre la línea ferroviaria.