Los pacientes piden que el servicio de rehabilitación retorne al hospital Valle del Nalón

El hospital comarcal Valle del Nalón, ubicado en el distrito langreano de Riaño, cuenta con dos gimnasios donde se prestaba el servicio de rehabilitación. Sin embargo, estas instalaciones permanecen cerradas, teniendo que acudir los pacientes a otros centros de salud del área sanitaria. Una situación que ha provocado la queja de los pacientes, que reclaman la reapertura de estas instalaciones. Este malestar se suma al de los propios profesionales del servicio.

Uno de los afectados es Juan José Roza García, que reside en Riaño y acude a rehabilitación tres días a la semana desde el pasado 29 de septiembre por una rotura de tibia y peroné. En su caso, ha sido derivado al ambulatorio de Pola de Laviana, a veinte kilómetros de su casa. "Ahora tengo cincuenta minutos de autobús para ir y otros tantos para volver, no es normal cuando hay dos gimnasios en el hospital", comenta. Tampoco quiere pedir una ambulancia para que le lleven al ambulatorio lavianés "porque hay personas que la necesitan más que yo y, al menos, yo puedo ir en autobús, pero no es normal que se dé esta situación". Este paciente trasladó su queja por escrito a la gerencia del área sanitaria del Nalón "y me contestaron que no sabían cuándo iban a abrir el gimnasio, pero sabemos que la intención es utilizar este espacio para ampliar Urgencias y no se entiende porque estas instalaciones tenían todo lo necesario para hacer rehabilitación y fueron sacándolo todo para llevarlo a otros sitios, además, el espacio en Laviana es muy reducido".

Roza García también aprovechó para reclamar más fisioterapeutas en el área sanitaria, "porque hay muy pocos y aquí la población está cada vez más envejecida, y la verdad que son unos profesionales excelentes". Y de hecho, como comenta, "si hubiera más fisios se reduciría la lista de espera, que es muy grande".

Fisioterapeutas

Las quejas de los pacientes se suman a las que días atrás ya realizaron los propios fisioterapeutas del área sanitaria del Nalón, quienes denunciaron las "condiciones precarias" en las que trabajan, con "condiciones de falta de espacio, material y organización". Al inicio de la pandemia se decidió usar las instalaciones del servicio de rehabilitación del Hospital Valle del Nalón como espacio para el tratamiento del covid-19, "con la promesa verbal de la dirección de volver cuando el pico álgido de la pandemia aminorara". Sin embargo, esta situación sigue sin cambiar. "Seguimos en las mismas condiciones precarias, compartiendo espacio, así como nuestros pacientes, con nuestros compañeros de atención primaria y sus pacientes. Trabajando en condiciones de falta de espacio, material y organización. Realizando además funciones que exceden nuestras competencias".

Esta situación no se ha dado en otras áreas sanitarias, "donde los fisioterapeutas recuperaron sus espacios dentro de sus respectivos hospitales, volviendo a su actividad asistencial previa a la pandemia", indicaron.