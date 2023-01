La Cámara de Comercio ayudó a crear en el Caudal 250 negocios desde que se instaló hace 20 años

Fue en 2003 cuando la Cámara de Comercio de Oviedo fundaba en Mieres su antena cameral. Desde entonces y hasta hoy, la entidad ayudó a la creación de 250 empresas y prestó 12.000 servicios en la comarca del Caudal. Este martes, el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, presentaba en Mieres el balance de actividad de 2022, un año en el que entre otras cosas, se han captado ayudas por valor de cinco millones de euros a través del plan "Kit Digital".

Carlos Paniceres destacó, dentro de la actividad del pasado ejercicio dos líneas de ayudas que destacó como las más tangibles entre las que ha ayudado a gestionar la Cámara de Comercio. Por una parte, dijo, el citado "Kit Digital", una herramienta para contribuir a la digitalización de las empresas, y del que apuntó que "calculamos que el impacto en la Montaña Central que ha podido tener ha sido de unos cinco millones de euros, que han podido llegar a las distintas compañías del Caudal tras la tramitación de cientos de expedientes". Además, habló de un segundo programa, financiado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entregaba una subvención a fondo perdido de unos 4.000 euros, tanto para nuevas actividades como para consolidación de otros proyectos, del que "hemos tramitado casi medio centenar de expedientes".

El presidente de la Cámara indicó que las Cuencas "sufren una continua situación de transición o de caída tras vivir las numerosas reconversiones". "La Cámara querría poder ayudar a que haya más empresas y más emprendedores en la Comarca del Caudal", apuntó Paniceres, para explicar que "no debe pasar que haya 200.000 euros en el presupuesto regional para emprendimiento y que no se ejecuten". Además, el responsable cameral también quiso tener un mensaje de positivismo sobre el emprendimiento, pese a que parece que los tiempos actuales no parecen favorables: "Hay que animar a los jóvenes a que pongan en marcha proyectos, y lo que tenemos que hacer es ayudarles, hacerles el plan de negocio, y de que todas las ayudas que haya no pierdan ninguna".

También se refirió Paniceres a los problemas demográficos, que calificó también de un problema económico. "Estos días navideños veíamos las calles de muchas ciudades de Asturias llenas, con mucha gente, consumiendo en las terrazas o comprando en las tiendas, y muchos de ellos eran vecinos que habían tenido que irse al no tener aquí puestos de trabajo". "Comparto la reivindicación de que las comarcas mineras necesitan una discriminación positiva, porque no todos juegan en la misma liga, y los que más han sufrido, más deben de recibir", indicó, para agregar que "si hubiera y se creara más actividad económica, no habría problema demográfico como está sucediendo aquí".

Actividades

En el año 2022, la antena cameral de Mieres, según los datos aportados por la Cámara, prestó 494 servicios, entre los que se incluían consultas, participación en proyectos o asesoramiento para la creación de empresas. Además, se elaboraron 6 planes de viabilidad, se celebraron 19 jornadas formativas específicas para empresas con más de 400 asistentes, se asesoraron 13 empresas para la digitalización de sus negocios y se trabajó con 81 personas en acciones de orientación profesional para la mejora de su empleabilidad.

Mientras, Aníbal Vázquez, se mostró satisfecho con el trabajo desarrollado por la Cámara de Comercio de Oviedo. "Cualquier ciudadano de Mieres que quieran poner un negocio, va a encontrar asesoramiento sin necesidad si quiera de coger un autobús", señaló el regidor, para agregar que la apuesta de Mieres por la antena cameral y por realizar actividades conjuntas, "es un gran ejemplo de la colaboración público-privada.