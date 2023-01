La estatua de David Villa en La Felguera ya ha recuperado la posesión de la pelota. Operarios municipales han vuelto a colocar el balón de bronce que se había desprendido del conjunto escultórico, obra de José Luis Iglesias Luelmo. La pieza que homenajea al máximo goleador en la historia de la Selección Española de fútbol se había inaugurado el pasado día 26 de diciembre, pero solo cinco días después perdía una parte, la pelota que "golpea" el futbolista.

La pieza se desprendió y un hombre que se encontraba en la zona, Iñaki López, la recogió para entregársela a la Policía Local. López es de Bilbao y tiene una correduría de seguros en La Felguera. "Estábamos tomando el café (en una cafetería próxima a la estatua) y había un grupo de chavales haciéndose fotos con la estatua", relataba López. Uno de esos jóvenes le dio una patada al balón que forma parte del conjunto escultórico, "no fue nada, un pequeño toque". Inmediatamente la pelota comenzó a rodar. Los chavales "comenzaron a correr tras la pelota y la volvieron a poner en su sitio", dice López, que recogió el balón, que "pesaba mucho" para que "nadie se hiciese daño". Lo dejó en un estanco cercano y avisó a la Policía.

Fijación

Los responsables del Ayuntamiento, para que la situación no se vuelva a repetir, han mejorado la fijación de la pelota al suelo. El Consistorio pidió ayuda a una fundición langreana que fabricó un perno que reforzará la estructura. Se trata de uno parecido al que había, pero más resistente. La pieza va incrustada en el suelo y en la pelota, y en la unión hay una soldadura. El perno original no aguantó suficiente, así que se ha optado por otro más resistente.

El propio jugador inauguró su estatua el día después de Navidad en La Felguera, en la calle Alférez Argüelles. La inauguración de la estatua de Villa era un homenaje esperado. Durante el acto, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, explicó que "no podemos recordar otro deportista local que haya alcanzado tal proyección. Un pueblo que no reconoce a los suyos, no se merece nada", dijo la alcaldesa. El futbolista aseguró que "para mí, mis raíces son un orgullo. Siempre he intentado explicar de dónde vengo y agradezco todo lo que me enseñaron en mi casa".