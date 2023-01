Ciudadanos reclama mejoras en la recogida de basuras de San Martín: "El camión es una chatarra"

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha criticado deficiencias en la gestión de recogidas de basura en la zona urbana del municipio. Afirman que los contenedores "no se limpian con la asiduidad necesaria", lo que ha llegado a provocar "presencia de roedores", y que el camión "es una chatarra con cuatro ruedas que no deja de averiarse".

El portavoz del partido en el municipio, Javier Hurtado, ha señalado que “todos los meses, el camión sufre averías y, por lo tanto, cuando esto ocurre, hay que alquilar otro o proceder a realizar el servicio de recogida de basuras con el camión de basuras de la zona rural". Esta situación, ha añadido, genera que los operarios tengan que "recoger las bolsas manualmente y eso implica un mayor coste al tener que abonar horas extraordinarias”.

Concretamente, según ha explicado, "la última avería sufrida por el camión ocurrió en la víspera de Reyes, lo que provocó que debido a la gran acumulación de basura que se produjo como consecuencia de las fechas navideñas, la insalubridad y la imagen que se ocasionó en determinadas zonas haya sido lamentable". "Muchos vecinos nos trasladaron quejas porque llegaron a detectar roedores en el entorno de algunos contenedores”, ha afirmado Hurtado.

Desde la formación local han indicado que el servicio en zona urbana "podría ser susceptible de mejorar notablemente porque, además de las averías reiteradas que sufre el camión, los contenedores no se limpian con una asiduidad suficiente, lo que provoca malos olores, especialmente durante el periodo estival".

Coste

Por todo ello, Hurtado ha concluido que “es evidente que estamos a escasos 5 meses de las elecciones y el equipo de gobierno no ha realizado adecuadamente tareas porque cuatro años más tarde de comenzar el mandato no tenemos elaborada la RPT, aprobado el PGOU y la limpieza general del concejo deja mucho que desear". Y añadió: "Quizás ahora que se acercan las elecciones, la concejalía pertinente adquiere un camión de basura nuevo para venderlo como un logro a la ciudadanía, aunque en la hipotética presentación del nuevo camión también deberían mostrar a los vecinos todas las facturas en reparaciones del camión actual, que no debemos olvidar, costó 30.000 euros y desde el primer momento ha dado problemas".