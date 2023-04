Solo el 37% de los locales del centro comercial de El Entrego siguen con actividad, 23 de 61 puestos de venta

La crisis económica, los cambios en los hábitos de consumo... el centro comercial Valle del Nalón de El Entrego atraviesa su peor momento desde su apertura, hace casi 20 años (11 de noviembre de 2003). Solo el 37% de los locales, 23 de 61, permanecen abiertos. Está prevista una reestructuración del espacio para reducir costes que, de momento, ya ha supuesto el cierre de los únicos cines comerciales de la comarca, las salas Artesiete, que este domingo proyectan sus últimas películas. Además, ya se anuncia que desde el próximo fin de semana, el centro permanecerá cerrado los domingos, al quedarse su zona de ocio sin contenido. Según los comerciantes, además, peligra la continuidad de algunas de las principales tiendas que permanecen abiertas en el espacio comercial.

El centro comercial Valle del Nalón arrancó su andadura en 2003 con un total de 50 negocios abiertos, a los que al poco tiempo se sumaron proyectos ilusionantes, como los cines (primavera de 2005), o grandes cadenas de ropa y ocio. Eran 50 negocios que ocupaban 61 de los locales disponibles, con una ocupación del 85%. Dos décadas después, este porcentaje ha caído hasta el 37. No peligra, en ningún caso, el supermercado, que siempre ha funcionado como "tractor" del resto de negocios en el centro comercial, pero sí varios del resto de negocios que siguen abiertos. La dirección del centro comercial ha iniciado una campaña de reducción de costes -energéticos, principalmente- que pasa por el cierre total de la planta de ocio, donde ya solo quedaban los cines, una lavandería y un gimnasio. Los cines ya cierran este fin de semana. También se maneja la posibilidad de cerrar parte de la planta principal, si bien desde el Ayuntamiento de San Martín se está intentando que no sea así, ya que podría acarrear nuevos cierres. Hace ya años que algunas de las principales tiendas, como Bershka o Pull and Bear, cesaron su actividad.

Actualmente, en el aparcamiento del centro existen dos negocios -un garaje y un centro de limpieza de vehículos-. En la planta principal hay 19 establecimientos abiertos, incluyendo el supermercado de Alcampo, tiendas de telefonía, una cafetería -que se trasladó desde la planta de ocio recientemente-, varias tiendas de ropa, dos peluquerías, un establecimiento dedicado a los videojuegos, una parafarmacia y una tienda de mascotas. En la planta superior, la dedicada al ocio, ya solo permanece el citado gimnasio y la lavandería.

Desde el Ayuntamiento de San Martín existe preocupación, también desde las centrales sindicales. Solo el cierre de los cines supone "la destrucción de cinco empleos, que podrían ir a más" si la reestructuración sigue adelante.

Entre los factores que influyen en este delicado momento que atraviesa el centro comercial están el gran aumento de los costes de la energía, pero también, según los especialistas, una progresiva pérdida de ventas debido a los cambios de hábito en el consumo: las personas que más compraban en los centros comerciales se han pasado al comercio por internet, a la venta online. De esta forma, en términos globales, los ingresos han caído y los gastos de mantenimiento han aumentado. El resultado, que solo 23 de las 61 tiendas que podrían estar abiertas en el espacio comercial siguen funcionando.

La crisis del centro comercial de El Entrego se une a la del comercio de proximidad en el concejo. Recientemente, la Asociación de Comerciantes de San Martín (Ecosam) puso fin a su actividad tras una drástica reducción en su número de socios.