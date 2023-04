Los críticos de Podemos acusan a IU de «traición» por no llevarlos en su lista y dimiten como concejales de Unidas por Llangréu

La guerra interna en Podemos Langreo amenaza con arrastrar a IU. Las dos formaciones gobernaron en coalición entre 2015 y 2019 y concurrieron a los últimos comicios (ganados por el PSOE) bajo la listas conjunta de Unidas por Llangréu. En la tarde de ayer, cuatro ediles de esta coalición (tres de Podemos y una más de IU) anunciaron su dimisión ante la «traición» de la dirección local de Izquierda Unida, que finalmente decidió no incluir a los críticos de Podemos en su candidatura. Los concejales dimisionarios estuvieron respaldados por el exalcalde Jesús Sánchez, que manifestó no «entender ni compartir» la decisión de su partido.

Los críticos de Podemos habían ganado la primera asamblea frente a la candidatura oficialista de Rafa Palacios, pero el partido suspendió esa votación alegando un fraude en el censo. La candidata elegida en la asamblea del día 24, Cristina García, y los tres siguientes en su lista decidieron abandonar el partido para integrarse como independientes en la candidatura de IU «y así salvar la confluencia», algo que finalmente no ha ocurrido. Posteriormente, una nueva asamblea local de la formación ratificó la candidatura de Palacios, avalada por la ejecutiva regional. Los críticos se quejaron entonces de que las dos únicas opciones que se plantearon era votar a favor o abstenerse.

Los ediles dimisionarios son Luis Baragaño, Cristina García y Elías López (Podemos) y Blanca Pantiga, independiente que se presentó por IU dentro de la lista conjunta, más de la mitad de grupo municipal, que ahora solo queda integrado por dos ediles de IU y una concejala de Podemos.

Luis Baragaño explicó frente al Ayuntamiento la decisión adoptada. «IU propuso desde el principio dos vías. Si ganábamos en lo orgánico en Podemos se recuperaría el proceso de confluencia. Si eso no salía bien, nos ofrecían participar como independientes en la lista que va a presentar como Convocatoria por Asturias. Después de lo que pasó con Rafa Palacios, la dirección local de IU comenzó a alargar los plazos e intentar que la decisión se tomase lo más adelante posible». Y añadió: «Cuando llegamos a la reunión definitiva, el argumento que nos dieron para justificar el ‘no’ fue que el candidato (Roberto García), que es independiente, ponía muchísimas trabas a que nosotros participásemos». A juicio de Baragaño, la «única opción que nos quedaba, traicionados por nuestro partido y por el partido con el que fielmente habíamos trabajado ocho años, era dimitir del grupo municipal».

"Oportunidad perdida"

Con ese movimiento de la dirección local de IU, según el edil dimisionario, «se pierde la oportunidad de apartar a Rafa Palacios del arco municipal, de presentar una candidatura única a la izquierda del PSOE y de arrebatar la Alcaldía a Carmen Arbesú, que en las últimas elecciones ganó por poco más de doscientos votos. Todo esto se pierde por la irresponsabilidad de Podemos y por la traición de IU». Sobre la marcha de los críticos de Podemos, Baragaño señaló que «no entra en la cabeza de nadie que ochenta militantes se den de baja en un partido después de ocho años si antes no tienen otra opción en la que poder construir. Las listas se han elaborado por intereses personales y no por el bien del municipio de Langreo». Tampoco cree que las reclamaciones presentadas contra la elección de Palacios lleguen a buen puerto. «Hay una denuncia abierta en la comisión de garantías del Podemos, pero, teniendo cuenta que el plazo de registro de las listas empezaba ayer y termina el lunes, yo diría que si hay un porcentaje es mínimo».

Jesús Sánchez, exalcalde de Langreo con IU, afirmó que «si hoy estoy aquí es porque después de ocho años de pelear por la confluencia debo reconocer que ha habido un fracaso. Un fracaso que me duele profundamente. No voy a permitir que las personas que han peleado por la confluencia sean los malos de la película». Argumentó que «esta gente estuvo peleando ocho años por los intereses del municipio. Y por lo tanto tengo que estar con ellos, no puedo estar en otra parte. Soy un hombre de organización, pero en este caso tengo que decir que no entiendo la decisión de mi partido ni la comparto». Sobre si afectará electoralmente, afirmó que «eso lo decidirán los vecinos cuando voten».

Blanca Pantiga afirmó: «Para mí es absurdo sentarme ahora en un sillón a representar a Unidas por Llangréu con todo esto. Éticamente y por dignidad tengo que irme. Lo que le están haciendo a los compañeros que tanto trabajaron no me parece justo. Esto es lamentable para la izquierda. Lo vamos a pagar y eso no se lo perdono a los míos». Elías López aseguró que «por todo esto parece que IU de Langreo quería una lista de confluencia, pero sin confluencia».