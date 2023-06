Las reacciones al anuncio del PP de Lena, que aseguró que no apoyará un pacto de Compromisu y PSOE para arrebatar la Alcaldía a IU, no se han hecho esperar. El portavoz de Compromisu por Lena, Agripino Pérez, lamentó la decisión de los populares. "No apuestan por el cambio político", apuntó.

Aseguró, además, que esto "contradice las posturas mantenidas hasta el momento por el PP respecto a la forma de actuar de la Alcaldesa". "Aún estamos perplejos ante tal decisión que nos comunicó, el presidente del Partido, Fernando Secades, vía WhatsApp prácticamente al mismo tiempo de que los medios lo publicaran. También pesar de la segunda reunión que le pedimos el pasado lunes y que estaba prevista mantenerse para la tarde de este jueves y las numerosas llamadas realizadas estos días", señaló. Agripino Pérez ha pedido "no confundir a la gente". "Esto se trataba de elegir entre un cambio político con una nueva forma de gobernar basada en el diálogo, el respeto y la participación o las formas de gobernar autoritarias y despóticas de la alcaldesa , y la directiva local del PP eligió lo segundo", señaló. Y matizó que "nadie pidió al PP entrar en un gobierno ni que dejaran de estar en la oposición, sino que votaran a favor (al menos uno de los concejales) en el pleno de investidura de la candidatura del cambio para que éste fuera posible". Diálogo El portavoz de Compromisu ha matizado que "mostramos siempre nuestra predisposición a escuchar sus propuestas para un mejor funcionamiento del Ayuntamiento y del concejo y mantener un diálogo constante en toda la legislatura pudiendo llegar a acuerdos puntuales". "No nos llegaron a formular ninguna propuesta, desconocemos en este momento si a IU si y si hay algún pacto, aunque, si fuera así, se acabará sabiendo", añadió. "Lo que si sabemos es que el Presidente del PP, Fernando Secades, -afirman desde Compromisu- fue visto entrando en el Ayuntamiento a las cuatro de la tarde de ayer jueves, dos horas y media antes de comunicarnos la abstención y cuando a nosotros nos había trasladado que estaba pendiente de una reunión con la ejecutiva del partido en Asturias esa misma tarde para tomar una decisión. Que cada uno interprete lo que estime oportuno". En cuanto a la afirmación del PP de que apoyar el pacto es una "traición" a sus votantes, Pérez matizó que "más bien, lo contrario. El 67 por ciento de lenenses que optaron en las últimas elecciones por votar, a Compromisu, al Psoe, y al PP, estamos convencidos lo hicieron buscando un cambio ante la actual Alcaldesa y con los resultados obtenidos los 3 partidos teníamos en nuestra mano llevar a cabo el deseo de nuestros votantes y el PP decide impedir esta posibilidad". En este sentido, "desde Compromisu queremos agradecer los ánimos y el apoyo recibido en la calle estos días por muchos lenenses ante la iniciativa propuesta, muchos de ellos, simpatizantes del PP que ahora se ven decepcionados por sus dirigentes".