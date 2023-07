Caso destina 130.000 euros al argayo del Camín Real: "Cuesta el doble que en 2018"

Buenas noticias para los senderistas y los amantes de las rutas de montaña. El Ayuntamiento de Caso ha conseguido financiación para arreglar el gran argayu que en 2018 "partió" el Camín Real, que también formaba parte de la ruta circular del Tabayón del Mongallu, uno de los senderos más transitados del parque natural de Redes (la cascada es Monumento Natural). Ubicado en las cercanías de Tarna, arreglar el desprendimiento tendrá un coste de 130.000 euros. "Más del doble que en 2018, cuando se produjo", recalcó el alcalde casín, Miguel Fernández, que lamentó esta circunstancia. "Hasta ahora no hemos podido conseguir financiación para el arreglo. A dos directores generales de Montes del Principado se lo pedimos, pero no hubo manera". Resultado: que, con el alza de precios de las obras, ahora se duplicarán los costes.

Fernández lamenta que el argayo no haya "podido arreglarse antes". Actualmente las obras se encuentran en proceso de licitación. El Consistorio logró una ayuda de 100.000 euros de Reservas de la Biosfera, y aportará otros 30.000 euros de fondos propios. En septiembre de 2018, cuando se produjo el desprendimiento, "nos hicieron un presupuesto que ascendía a unos 60.000 euros". El Ayuntamiento no disponía entonces de esa cantidad. Se exploraron varias formas de financiación, se solicitó "a dos directores de Montes distintos" en el Principado, pero "no lo conseguimos". Es ahora, con dinero externo al Principado, cuando se hará la obra. Pero en estos cinco años "se ha producido un aumento brutal del precio de los materiales, y las obras salen mucho más caras". Tanto, que costará más del doble. "Ahora son 130.000 euros".

Para poder hacer la obra, además de varios trámites ambientales al estar en un parque natural, también hubo que afrontar exigencias "de Patrimonio", ya que el sendero afectado es "el Camín Real". Parte desde la zona de Tarna, llega a Govezanes, sube a la Collá d’Arniciu y baja a Piloña por El Tozu. Desde ahí conecta con Valdediós, en Villaviciosa. "Todos quieren gobernar y decir lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer, pero el que pone el dinero es el Ayuntamiento de Caso", vuelve a lamentarse el Alcalde, del PSOE.

150 metros

Este tramo del Camín Real que argayó en 2018 también formaba parte de la ruta circular del Tabayón del Mongallu. Se trata de una de las rutas más populares del parque natural de Redes, que durante estos año solo ha podido realizarse en la modalidad de ida y vuelta: el desprendimiento impedía seguir y llegar a Tarna, en la parte de final del sendero circular. El corte perjudica también a ganaderos y propietarios de fincas de la zona, y al acceso rodado, que si bien estaba restringido, era posible por esta zona. El tramo que se desplomó tiene una longitud de aproximadamente 150 metros.