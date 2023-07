El modelo nórdico de geotermia, la clave para ampliar redes como la de Mieres

La solución para ampliar las redes de geotermia podría estar en Islandia. Una de las principales problemáticas de esta renovable es que, como ha ocurrido en Mieres, es complicado llevarla hasta todos los puntos de la ciudad. Es por eso que las administraciones y las empresas han puesto la vista en un modelo de los países nórdicos que propone la centralización del sistema de agua caliente y grandes canalizaciones para llegar a los inmuebles. "Es una solución que se replicará en España", afirmaron ayer expertos participantes en el curso de verano "Energía Renovable Geotérmica; de la teoría a la práctica".

El encuentro, dirigido por Miguel Ángel Rey (Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo), tiene lugar esta semana en la sede de la Cátedra de Hunosa. Mejor lugar, imposible: en el edificio de Investigación del campus de Mieres, climatizado con uno de los primeros sistemas de geotermia implantados en Europa. Un caso innovador y de referencia, ya que aprovecha el agua de mina y las antiguas explotaciones para facilitar el abastecimiento.

"El de Mieres es un caso distinto, prácticamente único", explicó Ricardo Hevia-Aza. Es el representante de Ingeniería Energética Ekogar, una empresa dedicada a la instalación de geotermia para el hogar. Es "único" porque se aprovecha el agua de la mina, y esto facilita el abastecimiento. El problema es que, según fuentes de Hunosa, la cobertura de esta red en concreto se da ya por agotada. Da servicio a los edificios del campus, dos bloques de La Mayacina, el hospital y el instituto Bernaldo de Quirós.

El Ayuntamiento ha licitado una nueva red de calor, que tendrá que buscar otra fuente de abastecimiento. Bien en otros puntos del casco urbano, bien en otras renovables que complementen los recursos actuales. Quizás la mejor opción para las futuras instalaciones –incluida la de Mieres– sea "fijarse en ese modelo de los países nórdicos", apuntó el ingeniero Ricardo Hevia-Aza.

Son instalaciones "por distritos", señaló el experto. El agua caliente se centraliza en cada barrio, y la distribución se ejecuta a través de canalizaciones subterráneas hasta cada inmueble. Esta fórmula evita replicar perforaciones en el entorno de cada edificio. Una medida que no siempre es solo complicada: "Hay inmuebles antiguos, o sin terreno alrededor, en los que ya es de mano imposible", apuntó el ingeniero.

El modelo

Este sistema de abastecimiento es similar al de Mieres, pero no idéntico. No tiene en cuenta el agua de mina ni la existencia previa de una explotación minera. De hecho, según Hevia-Aza, "los lugares en los que se centralizan estos proyectos suelen ser grandes extensiones de terreno que no tienen un uso". Por ejemplo, un antiguo campo de fútbol o los terrenos de una factoría clausurada.

Hasta aquí, el gran "contra" de las instalaciones de geotermia. Y ahora, los "pros". El cambio a un sistema de climatización por geotermia es relativamente económico: "Oscila entre los 20.000 y los 24.000 euros, dependiendo del aislamiento y de otros factores", señaló Hevia-Aza, que lleva tres años con Ingeniería Ekogar. En este período, la demanda se ha multiplicado por cuatro. No en vano, estas instalaciones reciben ayudas europeas y suponen un ahorro de hasta el ochenta por ciento para la economía del hogar.

Jornadas

El curso de verano sobre geotermia, en el campus de Barredo, continuará hoy. Miguel Ángel Rey, director del curso, abrirá hoy el programa con "Tipos de centrales geotérmicas". Seguirá la ponencia de la directora de la Cátedra de Hunosa en la Universidad de Oviedo, Teresa Alonso, con "Análisis térmico del subsuelo. Saúl Norniella, del centro de investigación de la cátedra, cerrará la jornada con "Equipos de medida geotérmicos". El curso continuará mañana y el viernes, éste último día con la sesión práctica. Visitarán las instalaciones del pozo Barredo y el hospital Álvarez Buylla.