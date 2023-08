Una fiesta cada vez más internacional

Desde que en 2020 fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, el Descenso Folklórico del Nalón no deja de atraer a cada vez más gente. Una fiesta que "solo los de Laviana sabemos cómo se vive, y de la que estamos muy orgullosos". Esto aseguraba Belén Rodríguez, vecina del concejo, que añadía que, de toda la semana de festejos, "este es con diferencia el día más grande".

Este año, se han inscrito 6.274 personas para acudir con las diferentes peñas, según datos ofrecidos por el concejal de Festejos, Pablo Vázquez. A ellos hay que añadir los numerosos espectadores. El año pasado hubo alrededor de 40.000, "pero creemos que este año superaremos esa cifra. Vamos a reventar números", auguraba.

Muchos curiosos esperaban la llegada de las embarcaciones acampando en la zona de La Chalana, junto al río. Desde bien temprano, la gente se dedicaba a coger un buen sitio para ver de cerca a las carrozas surcando las aguas del Nalón. También se agolpaban en la zona en la que entran al río, en la localidad de Puente d’Arcu, con su reconocible puente medieval. Este era el caso de Lourdes Martínez, que llevaba en la zona desde las 9 de la mañana. "Así pasamos el día aquí al lado del río y aprovechamos para bañarnos.", explicaba.

Esta fiesta acoge a todo aquel que quiera venir, aunque no sea de las Cuencas. Tampoco entiende de edades. Este es el caso de la familia Fernández, de Tolivia. Los padres, María y Luis, llevan viniendo desde hace muchos años, y su hija Martina, desde que era pequeña. "Nosotros al principio también nos disfrazábamos, ahora solo lo hace ella", explicaba la madre, señalando a su hija. Un día marcado en el calendario por esta familia y por muchas otras, que ya se ha convertido en tradición.

Pero el Descenso Folklórico no se queda solo en nuestras fronteras. Cada vez más personas de fuera de España acuden atraídas por las carrozas, la bebida y las ganas de pasarlo bien. "Este año tenemos un equipo de grabación que viene de Corea del Sur", destacaba Pablo Vázquez.

Danny Schmidt viene por primera vez desde Alemania junto con una amiga gijonesa: "No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, pero creo que me lo voy a pasar muy bien por lo que ya voy viendo". También acuden desde América. "Hace unos años coincidí con una chica de Perú que resultó que había venido a la fiesta en 2015, y le había encantado. Quería que hicieran una allí", explicaba orgulloso Eulogio Martínez, vecino de Laviana.

Martínez, a pesar de haber vivido aquí toda su vida, no siempre ha acudido al Descenso. "De joven vine tres o cuatro veces, pero como ya sé el follón que se monta, ya no venía todos los años", confesaba. En 2022 sí que acudió, y lo disfrutó tanto que ha decidido venir otra vez al añpo siguiente, a esta 54.ª edición.

Miguel Comino ha venido desde Cartagena. Acostumbrado a las fiestas de moros y cristianos que suelen celebrarse allí, considera que las de Laviana "son mucho mejores". "Este Descenso tiene mejor color, imagen y carrozas que en muchas fiestas o carnavales que también están reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Internacional", sentenciaba.

Seguridad

Para velar por la seguridad de todos los asistentes, hay un amplio despliegue de medios. Javier Álvarez, coordinador de Protección Civil, explicaba que tienen equipos en el desfile del río y en el que se celebra paralelo a éste, por las calles. Además, tienen tres grupos dentro del río, apoyados por otros subgrupos fuera del Nalón preparados para actuar en cualquier momento.

Además, hubo cinco ambulancias, dos UVI, tres médicos y dos equipos listos para curar cerca de las embarcaciones, entre otros, son los medios desplegados. En total, 131 personas de Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja, sanitarios y bomberos procedentes Mieres, Tineo, Langreo, Corvera, Gijón y Caso. Todos ellos se asegurarán de que esta fiesta sea recordada por ser una nueva edición de récord en el concejo de Laviana.