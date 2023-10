Hoy viernes 20 de octubre la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" retoma su actividad en las instalaciones de la Casa de la Buelga, en Ciaño (Langreo). Lo hace con la presentación de la revista "Cantábrica", un acto en el que participará su director, Rafael Balbuena, y el vendedor de la ONCE y escalador langreano Indalecio Blanco. También estará Laura Mateos, responsable del área de coordinación de talento de la ONCE en Asturias. Está previsto que el acto comience a las 20 horas. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, la ONCE y LA NUEVA ESPAÑA. La presentación correrá a cargo de la presidenta de "Cauce", Noelia Fernández.

"Cantábrica" es una revista trimestral que se edita en papel, cuyo fin es mostrar las "realidades y sorpresas de nuestro espacio cercano, el Norte de la Península ibérica, vistas desde una perspectiva común aunque evitando, eso sí, caer en el lugar común", explica su director. "Nuestro trabajo consiste en aportar información útil, rigurosa, amena y de primera mano sobre el legado cultural, histórico, natural, artístico, etnográfico, gastronómico y turístico de esta franja de tierra que va del Norte de Portugal hasta el Pirineo Navarro", añade Balbuena. En el acto también estará Indalecio blanco, montañero langreano pionero, que con un 66% de discapacidad física ascendió montes como el Mont Blanc o el Tou-bkal (Cordillera del Atlas), y estuvo a punto de coronar el Aconcagua, la cima más alta de América. Actualmente trabaja como vendedor de la ONCE en La Felguera.